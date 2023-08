Legionella w Wielkopolsce. Na Podkarpaciu zmarła kolejna osoba RDC 28.08.2023 12:46 Podkarpacki sanepid podał, że w czterech z dziewięciu próbek wody pobranych do badań 18 sierpnia wykryto bakterie legionelli. Dziś na Podkarpaciu zmarła dziewiąta osoba zakażona tą bakterią. Z kolei w Wielkopolsce hospitalizowane są dwie osoby zakażone. To małżeństwo w wieku 53 i 54 lat.

Legionella w Wielkopolsce (autor: Szpital Ostrów Wielkopolski)

W szpitalu w Ostrowie Wielkopolskim hospitalizowane są dwie osoby zakażone legionellą.

– Osoby te zostały przyjęte kilka dni temu z objawami infekcyjnymi: gorączka, bóle kostno-mięśniowe, bóle głowy. Stwierdzono wysokie parametry stanu zapalnego, cechy zapalenia płuc, ale również obecność legionelli w moczu – powiedział zastępca kierownika SOR ostrowskiego szpitala Adam Stangret

Wskazał, że pacjenci to małżeństwo w wieku 53 i 54 lat.

Stangret zaznaczył, że obecnie stan pacjentów jest lepszy. Jak mówił, po zastosowanym leczeniu są to osoby już w dużo lepszym stanie, są zaplanowane badania kontrolne i decyzje co do dalszego postępowania. – Myślę, że coraz bliżej jest już do możliwości wypisania tych państwa do dalszego leczenia domowego – dodał.

Stangret zaznaczył, że raczej nie wiązałby tych przypadków z ogniskiem legionelli w Rzeszowie. Przypomniał, że źródłem zakażenia legionellą bardzo często dochodzi m.in. przez zanieczyszczone, zaniedbane instalacje klimatyzacyjne.

Na razie nie wiadomo, w jaki sposób zakaziły się osoby hospitalizowane w ostrowskim szpitalu. Dochodzenie w sprawie zakażeń prowadzi sanepid.

W związku z sytuacją dot. #Legionella informujemy, iż zmniejsza się liczba pacjentów trafiających obecnie do szpitali oraz pacjentów, u których rozpoznaje się zakażenie tą bakterią.

Legionella na Podkarpaciu

W czterech z dziewięciu próbek wody pobranych przez podkarpacki sanepid wykryto bakterie legionelli. Dziś zmarła dziewiąta osoba zakażona tą bakterią. To 91-letnia kobieta.

– Trwa poszukiwanie źródła zanieczyszczenia. Na ten moment bierzemy pod uwagę zanieczyszczenie bakteriami legionella sieci wody ciepłej i wody zimnej. Łącznie na terenie Rzeszowa pobraliśmy 105 próbek wody z instalacji ciepłej i zimnej oraz 8 próbek w powiatach ościennych. W tej chwili dysponujemy wynikami dziewięciu próbek. Te próbki były pobrane 18 sierpnia br. – podał Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Adam Sidor.

Sidor przypomniał, że na 17 sierpnia br. była informacja o 11 przypadkach zakażeń legionellą w Rzeszowie oraz czterech przypadkach zakażeń na terenie powiatu rzeszowskiego.

Podkreślił, że próbki były pobierane z obiektów użyteczności publicznej, z mieszkań osób chorych oraz z miejsca zasilania budynków wielorodzinnych w wodę ciepłą.

Z 9 próbek, których wyniki już są znane osiem to próbki wody ciepłej pobranej m.in. z obiektu wielorodzinnego oraz lokalu usługowego i jedna próbka z miejsca zamieszkania osoby, u której potwierdzono zakażenia.

– Z 9 próbek cztery próbki były zanieczyszczone bakteriami legionellą. Dwie próbki na poziomie określanym jako wysoki, czyli ponad 2,3 tys. jednostek tworzących kolonie – jest to taki poziom, gdzie istnieje ryzyko zakażenia już poprzez używanie prysznica. Jedna próbka zanieczyszczona była bakteriami na poziomie średnim i w jednej potwierdzono jednostki tworzące kolonie – powiedział.

W próbce z mieszkania osoby zakażonej nie potwierdzono obecności bakterii legionella.

Legionella – zmarła kolejna osoba

Dziś zmarła dziewiąta osoba zakażona legionellą. Seniorka przebywała w Podkarpackim Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie przy ul. Rycerskiej.

– Pacjentka hospitalizowana była od kilku dni. Była z wielochorobowością. Pochodziła z Rzeszowa – podał rzecznik Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Rzeszowie Andrzej Sroka.

O jedną osobę wzrosła też liczba osób zakażonych legionellą, które przebywają w Podkarpackim Centrum Chorób Płuc. W poniedziałek jest to 19 osób. USK zaś przebywa kolejnych 10 osób.

Jak podał rzecznik, trzy osoby przebywają na OIOM-ie. Pozostałe są w stanie stabilnym.

Legionella w Polsce

W sobotę sanepid informował o 143 osobach hospitalizowanych, u których wykryto legionellę. Wszyscy są pacjentami szpitali na terenie Rzeszowa i powiatu rzeszowskiego, Dębicy, Przemyśla, Kolbuszowej, Łańcuta oraz Sędziszowa Małopolskiego.

Wciąż nie wiadomo, co jest źródłem zakażenia. Wyniki badań próbek, które zostały pobrane z miejskiego wodociągu oraz domów i mieszkań osób zakażonych, sanepid ma przedstawić w poniedziałek.

Większość zachorowań dotyczy osób starszych, które nie są zbyt mobilne i nie korzystały z infrastruktury miejskiej, nie chodziły do galerii handlowych, hipermarketów czy w pobliże miejskich fontann. Nie mają też w domach klimatyzacji. Legionellą nie można się zarazić od człowieka albo pijąc wodę, w której znajduje się bakteria. Do zakażenia dochodzi podczas wdychania aerozolu, który powstał ze skażonej wody.

