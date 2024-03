Przepłyną ponad tysiąc kilometrów kajakiem. Chcą pomóc choremu trzylatkowi Agnieszka Pazdecka-Maruszak 07.03.2024 17:17 Trzyosobowa załoga kajakarzy chce pobić rekord Polski i Guinnessa w zimowym spływie i pomóc małemu Olafowi, który choruje na DMD, czyli śmiertelną chorobę atakującą mięśnie. Wiosłują od 26 lutego po kilkanaście godzin dziennie, bez przerwy. — Płyniemy, żeby nagłośnić zbiórkę „Siła dla Olafa”. Wypłynęliśmy z Goczałkowic-Zdroju — mówi Szymon Machnowski. Kajakarze dziś mijają Płock, a do Gdańska dopłyną 10 lub 11 marca.

Kajakiem na pomoc Olafowi (autor: RDC)

Biją rekord Polski i Guinnessa w zimowym spływie. Trzyosobowa załoga kajakarzy wiosłuje od 26 lutego po kilkanaście godzin dziennie, bez przerwy. Jak powiedział nam Szymon Machnowski, dziś mijają Płock.

— Będziemy pierwszymi osobami na świecie, które przepłynęły cały odcinek Wisły zimą. Co prawda, nasz przyjaciel Marek Kamiński przepłynął Wisłę w 2010 roku zimą, ale on zrobił to na mniejszym, krótszym odcinku. Zaczął od punktu zero, od ujścia Przemszy w Oświęcimiu, a my zaczęliśmy dużo wcześniej — mówi Machnowski.

Kajakarze wiosłują w szczytnym celu.

— My płyniemy, żeby nagłośnić zbiórkę „Siła dla Olafa”. Wypłynęliśmy z Goczałkowic-Zdroju, czyli od samego początku, od pierwszego spływanego momentu Wisły w Goczałkowicach-Zdroju i płyniemy do morza, 1007 kilometrów. Jesteśmy przed Płockiem i na jedenastego postaramy się dopłynąć do Gdańska — zapowiedział.

Kajakarze w ten sposób zbierają pieniądze na kosztowną terapię dla 3-letniego Olafa, który choruje na dystrofię mięśniową. Do Gdańska dopłyną 10 lub 11 marca.

Czytaj też: Co z budową obwodnicy Lesznowoli? Po 15 latach dyskusji powstaje dokumentacja