Co z budową obwodnicy Lesznowoli? Po 15 latach dyskusji powstaje dokumentacja

Obwodnica Lesznowoli coraz bliżej? W tym miesiącu Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich wystąpi do wojewody o wydanie pozwoleń na budowę tej inwestycji. – To właściwie ostatni etap w opracowaniu dokumentacji. Jeżeli taką decyzję otrzymamy, będziemy mogli przystępować do budowy obwodnicy Lesznowoli – mówi rzeczniczka zarządu Monika Bourdon.