Za tydzień pierwszy mecz Polski na Euro 2024. J. Engel: nie ma się czego obawiać 09.06.2024 13:44 Już tylko tydzień dzieli nas od pierwszego meczu reprezentacji Polski na Euro 2024 w Niemczech. W niedzielę, 16 czerwca pierwszym rywalem "biało-czerwonych" w Hamburgu będzie Holandia. Były selekcjoner kadry, Jerzy Engel mówił w RDC czego spodziewa się po meczu z Holendrami.

Polska - Holandia już za tydzień (autor: Łączy Nas Piłka/Twitter)

Polska w miniony piątek w towarzyskim meczu pokonała Ukrainę 3:1, który rozegrano w Warszawie. Był to przedostatni sprawdzian biało-czerwonych przed wyjazdem na mistrzostwa Europy w Niemczech. W poniedziałek także na PGE Narodowym zmierzą się z Turcją. Od czasu objęcia kadry przez Michała Probierza "biało-czerwoni" nie zaliczyli porażki.

W niedzielę rozegrają swój pierwszy mecz na Euro 2024, które będzie rozgrywane w Niemczech. Pierwszym rywalem będą Holendrzy, którzy 1988 roku zdobyli mistrzostwo Europy. W ubiegły czwatek pokonali w towarzyskim meczu Kanadę 4:0.

- Nie ma się jednak czego obawiać - ocenił w "Magazynie Sportowym" RDC były selekcjoner reprezentacji Polski, Jerzy Engel. - To ważny mecz. Ja oglądałem Holendrów w meczu z Kanadą i powiedziałbym, że specjalnego wrażenia nie zrobili. Myślę, że nasi piłkarze też widzieli to spotkanie i wiedzieli, że nie ma tutaj przed kim pękać. To jest zespół do ogrania i oby wszyscy tak myśleli. My mamy Lewandowskiego. A oni? Van Basten może tylko pogadać - podkreślił.

W ostatnim meczu sprawdzającym przed Euro 2024 Holendrzy zmierzą się w poniedziałek z Islandią. Polacy tego dnia zagrają z Turcją.

Mecz Euro - Polski z Holandią rozegrany zostanie za tydzień, w niedzielę o godzinie 15:00. Pięć dni później zagrają z Austrią w Berlinie, a 25 czerwca - z Francją w Dortmundzie.

Czytaj też: Arkadiusz Milik musi poddać się artroskopii kolana. Jest raport medyczny PZPN