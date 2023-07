M. Jóźwiak: Nie uporaliśmy się z aferą korupcyjną w polskim futbolu Łukasz Starowieyski 17.07.2023 14:24 Nie uporaliśmy się z aferą korupcyjną w polskim futbolu – ocenił w „Magazynie Sportowym RDC” Marek Jóźwiak. Były piłkarz reprezentacji Polski odniósł się na naszej antenie do sprawy zaproszenia na rozgrywkę reprezentacji działacza skazanego za handel meczami.

Marek Jóźwiak w Magazynie Sportowym (autor: RDC)

Marek Jóźwiak mówił „Magazynie Sportowym RDC” o kolejnej aferze w Polskim Związku Piłki Nożnej i zamiecionej pod dywan sprawie korupcji.

Afera wybuchła po ujawnieniu przez media informacji o tym, że w samolocie, którym na mecz z Mołdawią leciała reprezentacja Polski, znalazło się miejsce dla skazanego za korupcję Mirosław Stasiaka.

– To sytuacja absurdalna i niespotykana, ponieważ, jak wiemy, Michał Stasiak został ukarany przez Polski Związek Piłki Nożnej, a więc związek, który go i ukarał, i zaprosił – powiedział na antenie RDC Jóźwiak.

Do zaproszenia działacza przyznał się jeden ze sponsorów reprezentacji. I tak bronił się związek. Jednak byłemu reprezentantowi takie tłumaczenie nie wystarcza.

– Wszyscy myśleliśmy, że już uporaliśmy się z korupcją w polskiej piłce, że ludzie, którzy byli odpowiedzialni za te rzeczy, zostali pozbawieni możliwości uczestnictwa w takich wydarzeniach sportowych – dodał.

Według Jóźwiaka, aby raz na zawsze uporać się ze sprawą, powinna zostać ujawniona cała lista osób, które dzięki złożeniu dobrowolnych zeznań w prokuraturze uniknęli kary.

– Dobrze by było, gdybyśmy poznali wszystko to, co działo się w prokuraturze we Wrocławiu, a więc i ludzi zamieszanych w poważne afery, nie tylko tych ukaranych, ale i tych odsuniętych na krótką chwilę na bok – zauważył.

W związku z aferą korupcyjną oskarżono w sumie ok. 600 osób. W proceder zamieszane były 52 kluby piłkarskie.

Ostatnim jak dotąd akordem afery było podtrzymanie przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu poprzedniego wyroku w sprawie Ryszard F., ps. Fryzjera uznawanego za szefa piłkarskiej mafii, który został skazany na dwa lata i dwa miesiące więzienia bez możliwości zawieszenia kary.

Czytaj też: Superpuchar Polski dla Legii Warszawa. Wojskowi pokonali mistrzów kraju w rzutach karnych