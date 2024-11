Porażka Radomiaka ze Stalą Mielec na własnym stadionie 24.11.2024 15:21 Piłkarze Stali Mielec pokonali na wyjeździe Radomiaka 2:1 (2:0) w meczu 16. kolejki Ekstraklasy. Gole dla gości strzelili Piotr Wlazło z rzutu karnego w 32. minucie oraz Ilja Szkurin w 45. minucie. Samobójcze trafienie na konto Radomiaka zaliczył pomocnik Stali, Robert Dadok.

Gospodarze przystąpili do meczu z mocno osłabioną defensywą. Za żółte kartki pauzował lewy obrońca Paulo Henrique, a stoper Rahil Mammadov ze spotkania reprezentacji Azerbejdżanu z Estonią wrócił z kontuzją.

Początek spotkania należał do gości. W 9. minucie bliski zdobycia bramki był Robert Dadok, który oddał minimalnie niecelny strzał głową. Potem gra się wyrównała. W 17. minucie prowadzenie mógł objąć Radomiak. Robert Alves świetnie podał do Zie Ouattary. Ten dośrodkował w kierunku Leonarda Rochy, lecz Piotr Wlazło ryzykowną interwencją zdołał wybić piłkę na rzut rożny.

W 29. minucie groźny strzał z dystansu oddał Krystian Getinger, a w następnej akcji straty piłki we własnym polu karnym Berta Esselinka nie potrafili wykorzystać Leonardo Rocha i Joao Peglow.

Szybko się to zemściło. Jan Grzesik poślizgnął się w polu karnym i zagrał piłkę ręką po strzale Dadoka za co arbiter podyktował dla Stali "jedenastkę". Wlazło mocnym strzałem pod poprzeczkę nie dał szans Maciejowi Kikolskiemu.

Tuż przed końcem pierwszej połowi goście wyprowadzili znakomity kontratak. Serhij Krykun popędził prawym skrzydłem i podał do Alvisa Jaunzemsa, który zagrał w pole karne. Tam Ilja Szkurin tylko dołożył nogę do piłki i umieścił ją w siatce.

Próby Radomiaka w drugiej połowie

Po przerwie Radomiak starał się odrobić straty, uzyskał przewagę, lecz defensywa Stali nie popełniała błędów. W 60. minucie dobrze ustawiony Jakub Mędrzyk obronił strzał głową Vagnera Diasa. Goście starali się kontratakować. W 67. minucie Kikolski obronił strzał Szkurina i dobitkę Dadoka.

Niemal kwadrans przed końcem Radomiak w końcu zdobył kontaktową bramkę. Po dośrodkowaniu Jana Grzesika w polu karnym Stali powstało zamieszanie, piłka niefortunnie odbiła się od nogi Dadoka i wtoczyła do siatki.

To tylko zmobilizowało radomian do bardziej zdecydowanych ataków, jednak dopiero w ostatniej akcji meczu mieli znakomitą okazję do wyrównania. Raphael Rossi, który w końcówce grał jako środkowy napastnik, znalazł się w sytuacji sam na sam z bramkarzem, ale jego strzał z siedmiu metrów był niecelny.

Dzięki temu Stal mogła cieszyć się z drugiego kolejnego zwycięstwa i pierwszej wyjazdowej wygranej w tym sezonie.

Składy:

Radomiak Radom: Maciej Kikolski – Zie Ouattara, Raphael Rossi, Luizao, Jan Grzesik – Christos Donis, Bruno Jorado (46. Rafał Wolski) – Joao Peglow, Roberto Alves (72. Francisco Ramos), Vagner Dias (72. Leandro, 84. Guilherme Zimovski) – Leonardo Rocha.

FKS Stal Mielec: Jakub Mądrzyk – Piotr Wlazło, Bert Esselink, Marvin Senger – Alvis Jaunzems (85. Mateusz Matras), Maciej Domański (90. Fryderyk Gerbowski), Matthew Guillaumier, Krystian Getinger – Robert Dadok (85. Łukasz Wolsztyński), Ilja Szkurin (85. Dawid Tkacz), Serhij Krykun.

