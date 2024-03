Jutro na PGE Narodowym mecz Polska - Estonia. Będą utrudnienia [SPRAWDŹ] RDC 20.03.2024 14:37 W czwartek na stadionie Narodowym odbędzie się mecz piłkarskiej reprezentacji Polski z Estonią. O godzinie 18.30 ograniczony zostanie wjazd na Saską Kępę. Ratusz zachęca, by na mecz wybrać się komunikacją miejską. Po zakończeniu meczu na trasę wyjadą dodatkowe autobusy linii 138 i 509.

Mecz na PGE Narodowym. Jak dojechać? (autor: WTP)

Biało-czerwoni zagrają w barażach o udział w turnieju EURO 2024. Przed spotkaniem o godzinie 18.30 ograniczony zostanie wjazd na Saską Kępę. Do godziny 20.45 wyłączone z ruchu indywidualnego będą obszary między aleją Poniatowskiego, aleją Waszyngtona, ulicą Międzynarodową, aleją Stanów Zjednoczonych i ulicą Wał Miedzeszyński oraz aleją Stanów Zjednoczonych, ulicami Afrykańską i Bora-Komorowskiego. Zakazy nie będą dotyczyły pojazdów osób mających identyfikatory dla Saskiej Kępy, taksówek i pojazdów jednośladowych. Bez zmian będą kursowały również autobusy komunikacji miejskiej. "Zależnie od sytuacji policja może zadecydować o zamknięciu poszczególnych ulic" – przekazał ratusz. W razie zamknięcia ulicy Sokolej, od Zamoście do Wybrzeża Szczecińskiego, od godziny 18.30 do zakończenia meczu autobusy linii 102, 125 i 202 pojadą ulicami Targową i Kijowską do pętli Dworzec Wschodni (Kijowska), a 146 i 147 Wybrzeżem Szczecińskim i Zamoście. Jeśli po zakończeniu spotkania, około godziny 22.30, duża grupa kibiców będzie chciała przejść do centrum pieszo, policja może zdecydować o zamknięciu dla ruchu mostu Poniatowskiego i Alei Jerozolimskich na odcinku od ronda Waszyngtona do ronda de Gaulle'a.

W przypadku zamknięcia mostu na trasy objazdowe zostaną skierowane tramwaje i autobusy. Składy linii 7 pojadą przez most Śląsko-Dąbrowski. Tramwaje linii 9 i 24 po stronie śródmiejskiej skończą trasy na pętli plac Starynkiewicza, a po stronie praskiej na Ratuszowa-zoo. Tramwaje linii 22 na lewym brzegu Wisły pojadą z osiedla Piaski na plac Starynkiewicza, a po drugiej stronie rzeki będą kursowały w pętli z i od ronda Wiatraczna. Dodatkowo uruchomiona zostanie zastępcza linia Z-9. Autobusy z placu Zawiszy pojadą Alejami Jerozolimskimi, Nowym Światem, Alejami Ujazdowskimi, Trasą Łazienkowską, Wałem Miedzeszyńskim, Zwycięzców, Saską, aleją Waszyngtona do ronda Wiatraczna. Autobusy linii 111, 117, 158, 166, 507, 521 oraz N22, N24 i N72 ominą zamknięty fragment tras mostem Łazienkowskim. Autobusy linii 146 i 147 będą kursowały bezpośrednio aleją Zieleniecką.

Po zakończeniu meczu na trasę wyjadą dodatkowe autobusy linii 138 i 509. Z ronda Waszyngtona (odpowiednio z przystanków 03 i 04) będzie można nimi pojechać w kierunku Bokserskiej i Gocławia oraz Winnicy. Więcej będzie też tramwajów. Na zmienionej trasie z pętli Gocławek ulicami Grochowską, rondo Wiatraczna, aleją Waszyngtona, aleją Zieleniecką, Targową, Ratuszową, Jagiellońską do krańca Ratuszowa-zoo pasażerów przewiozą tramwaje linii 9. Składy linii 26 z alei Zielenieckiej będą jeździły w kierunku PKP Wola (Wolska). Dodatkowe składy metra pojadą w kierunku Bemowa.

Dojazd na mecz

Ratusz zachęca, by na mecz wybrać się komunikacją miejską. Pociągi linii metra M2 podjeżdżają na stacje co kilka minut. Nieopodal stadionu zatrzymują się także pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej i Kolei Mazowieckich. Sprawny dojazd zapewnią również tramwaje kursujące mostem Poniatowskiego i autobusy.Osoby mające bilety, bilety-zaproszenia i akredytacje na mecz (również kibice gości) będą mogli podróżować bezpłatnie komunikacją miejską, a także pociągami Kolei Mazowieckich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Bezpłatnie zostawią także samochody na parkingach P+R w czwartek 21 marca od godziny 6.00 do piątku 22 marca do godziny 1.00. Obowiązuje również wzajemne honorowanie biletów ZTM i Kolei Mazowieckich.

Polska – Estonia – kiedy mecz?

Mecz na PGE Narodowym rozpocznie się w czwartek o godz. 20:45. Podopieczni Michała Probierza zmierzą się w półfinale barażowym z Estonią, a w przypadku zwycięstwa zagrają 26 marca na wyjeździe w meczu o awans z lepszym z pary Walia – Finlandia.

Na kilka dni przed spotkaniem w sztabie reprezentacji zaszły dwie zmiany. Zatrudniono Marcina Włodarskiego, znanego z udanej pracy z młodzieżą w PZPN, natomiast odszedł były znany golkiper Tomasz Kuszczak, który w kadrze Probierza był jednym ze szkoleniowców bramkarzy.

Arbitrem głównym spotkania będzie Słoweniec Slavko Vincic

Funkcję asystentów liniowych pełnić będą jego rodacy Tomas Klancnik i Andraz Kovacic, a sędzią technicznym będzie Matej Jug. Za VAR będzie odpowiedzialny Nejc Kajtazovic, któremu pomagać będzie Rade Obrenovic.

Kadra Polski na marcowe mecze

Bramkarze: Marcin Bułka (Nice), Łukasz Skorupski (Bologna), Wojciech Szczęsny (Juventus Turyn).

Obrońcy: Jan Bednarek (Southampton FC), Bartosz Bereszyński (Empoli), Paweł Bochniewicz (SC Heerenveen), Matty Cash (Aston Villa), Paweł Dawidowicz (Verona), Jakub Kiwior (Arsenal Londyn), Tymoteusz Puchacz (FC Kaiserslautern), Bartosz Salamon (Lech Poznań), Sebastian Walukiewicz (Empoli).

Pomocnicy: Przemysław Frankowski (RC Lens), Kamil Grosicki (Pogoń Szczecin), Dominik Marczuk (Jagiellonia Białystok), Jakub Moder (Brighton & Hove Albion), Jakub Piotrowski (Łudogorec Razgrad), Taras Romanczuk (Jagiellonia Białystok), Bartosz Slisz (Atlanta United), Damian Szymański (AEK Ateny), Sebastian Szymański (Fenerbahce Stambuł), Nicola Zalewski (AS Roma), Piotr Zieliński (SSC Napoli).

Napastnicy: Adam Buksa (Antalyaspor), Robert Lewandowski (FC Barcelona), Krzysztof Piątek (Istanbul Basaksehir), Karol Świderski (Verona).

Murawa na Polska – Estonia

Na PGE Narodowym od kilku dni trwają intensywne prace nad ułożeniem murawy przed czwartkowym meczem. Nawierzchnia powstanie z ok. 900 rolek trawy.

– Proces układania murawy zazwyczaj rozpoczyna się na dwa tygodnie przed meczem. Najpierw tworzona jest tzw. podbudowa, która ma wysokość 14 cm. Następnie są na niej rozkładane rolki trawy o grubości czterech centymetrów, których rozłożymy na płycie blisko 900. Po ich ułożeniu ma miejsce proces pielęgnacyjny dostosowany do warunków atmosferycznych, by murawa była jak najlepiej przygotowana w dzień spotkania – tłumaczyła w ubiegłym tygodniu PR manager PGE Narodowego Adrianna Kmak.

Trawa wykorzystywana na najbliższy mecz pochodzi z plantacji na Węgrzech, która była odpowiednio wcześniej sprawdzona przez oddelegowany do tego zespół reprezentujący warszawski stadion. Z kolei proces układania murawy nadzoruje specjalizująca się w tym brytyjska firma, mająca w swoim portfolio tego typu przygotowania np. do imprez takich jak mistrzostwa Europy czy świata.

Cały proces układania murawy trwa zazwyczaj dwa tygodnie. Samo rozkładanie rolek z trawą zajmuje około trzech dni.

