Polonia Warszawa przegrała z Puszczą Niepołomice 1:2 w ćwierćfinale Pucharu Polski RDC 27.02.2025 20:38 1:2 Polonia Warszawa przegrała z Puszczą Niepołomice w ćwierćfinale piłkarskiego Pucharu Polski. Prowadzenie Polonii dał Krzysztof Koton (49.), a później gole dla rywali zdobyli Białorusin Herman Barkouski (63.) oraz w dogrywce Dawid Szymonowicz (108.).

Polonia Warszawa vs Puszcza Niepołomice (autor: PAP/Piotr Nowak)

W ćwierćfinale piłkarskiego Pucharu Polski Polonia Warszawa po dogrywce przegrała 1:2 z Puszczą Niepołomice.

W starciu ósmej w tabeli 1. ligi Polonii Warszawa ze znajdującą się w strefie spadkowej ekstraklasy Puszczą Niepołomice różnica klas długo nie była widoczna, a przez sporą część meczu lepsze wrażenie sprawiali gospodarze. W miarę upływu czasu w drugiej połowie inicjatywę zaczęła przejmować drużyna z Małopolski, ale nawet wtedy stołeczni wyprowadzali groźne kontry. Ostatecznie niżej notowana drużyna musiała jednak uznać po dogrywce wyższość faworyta, który zakwalifikował się do półfinału piłkarskiego Pucharu Polski po raz pierwszy w historii.

W pierwszej połowie oba zespoły grały z zaangażowaniem i wysoką koncentracją w obronie, ale brakowało dokładności w ofensywie, dlatego okazji bramkowych praktycznie nie było. To zmieniło się po przerwie - na początku drugiej części gry błąd popełnił bramkarz gości Michał Perchel, który zbyt słabo wypiąstkował piłkę po dośrodkowaniu Marcina Kluski, a Krzysztof Koton skorzystał z tej pomyłki i dał Polonii prowadzenie (49.).

Trener Tomasz Tułacz zareagował, wprowadzając na boisko trzech nowych piłkarzy, a po kolejnych kilku chwilach czwartego - Antoniego Klimka. To właśnie on odegrał ważną rolę przy wyrównującym golu dla Puszczy, dokładnie zgrywając piłkę głową do Hermana Barkouskiego, który musiał tylko "wepchnąć" ją do pustej bramki (63.).

Kwadrans później Barkouski trafił do siatki po raz drugi, ale sędziowie dopatrzyli się minimalnej pozycji spalonej białoruskiego napastnika i nie uznali bramki. Analiza VAR potwierdziła pierwotną decyzję arbitrów boiskowych.

Końcówka należała już zdecydowanie do gości, którzy mieli dwie znakomite okazje, aby uniknąć dogrywki. W doliczonym czasie najpierw główką w stronę bramki uderzył Dawid Szymonowicz, ale Bartłomiej Poczobut wybił piłkę z linii bramkowej, a po chwili bramkarz gospodarzy Mateusz Kuchta wygrał pojedynek sam na sam z Mateuszem Cholewiakiem. Krótko po tym sędzia zakończył drugą część spotkania.

W drugiej połowie dogrywki Szymonowicz był już skuteczniejszy przy główce po dośrodkowaniu Ukraińca Romana Jakuby (108.). Kuchta dotknął wprawdzie piłki, ale ta prześlizgnęła mu się pod barkiem i wtoczyła się do bramki.

Od tego momentu Puszcza skupiła się wyłącznie na obronie i niewiele brakowało, aby ją to zgubiło. Napór gospodarzy dał im serię rzutów rożnych, a po jednym z nich Kacper Śpiewak oddał mocne i celne uderzenie głową. Dobrze ustawiony Perchel wypiąstkował jednak piłkę tuż sprzed linii bramkowej.

W końcówce Polonia miała jeszcze rzut rożny, a w pole karne rywali pobiegł nawet bramkarz Kuchta, ale gospodarzom nie udało się doprowadzić do wyrównania.

To oznacza, że w tym sezonie na pewno nie dojdzie do derbów Warszawy, które przy innym rozstrzygnięciu w czwartek byłyby możliwe w półfinale lub finale. Obok Puszczy i Legii, do najlepszej „czwórki” rozgrywek awansowały też Pogoń Szczecin oraz pierwszoligowy Ruch Chorzów.

Puchar Polski 2025

Losowanie par półfinałowych zaplanowano w niedzielę.

Pula nagród w rozgrywkach o Puchar Polski wynosi 10 milionów złotych, z czego połowa przypadnie zwycięzcy. Finał odbędzie się tradycyjnie 2 maja na PGE Narodowym.

Wyniki meczów 1/4 finału Pucharu Polski (* – oznacza awans):

27 lutego, czwartek

Polonia Warszawa – *Puszcza Niepołomice 1:2 po dogr. (1:1, 0:0)

26 lutego, środa

*Pogoń Szczecin – Piast Gliwice 2:0 po dogr. (0:0)

*Legia Warszawa – Jagiellonia Białystok 3:1 (0:1)

25 lutego, wtorek

*Ruch Chorzów – Korona Kielce 2:0 (1:0)

Terminarz dalszych rund:

półfinały – 1–2 kwietnia

finał – 2 maja

