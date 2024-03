Marek Jóźwiak o Josue: Przynosi więcej złego niż dobrego Przemysław Paczkowski 18.03.2024 15:31 Były reprezentant polski Marek Jóźwiak negatywnie ocenia wpływ kapitana Legii Warszawa na stołeczną drużynę. Na antenie RDC skomentował zwycięstwo Wojskowych z Piastem Gliwice. Jak mówił gość „Magazynu Sportowego” RDC – „to jest czas, kiedy trzeba podjąć właściwe decyzje. Czy ten kontrakt przedłużać czy nie.”

RDC

Josue przynosi więcej złego niż dobrego - uważa były reprezentant Polski i ekspert piłkarski Marek Jóźwiak. Na antenie radia RDC były zawodnik m.in. Legii Warszawa skomentował zwycięstwo Wojskowych z Piastem Gliwice. Mecz był, jak mówią eksperci, o być albo nie być trenera Kosty Runjaicia. Zespół z Warszawy w ostatnich spotkaniach spisuje się poniżej oczekiwań. Fani Legii przed meczem wywiesili transparenty, które były wymierzone w prezesa i właściciela klubu Dariusza Mioduskiego oraz dyrektora sportowego Jacka Zielińskiego, a także piłkarzy i trenera Runjaica.

Marek Jóźwiak odniósł się do negatywnych komentarzy na temat kluczowego gracza Legii - Josue. – Jest to zawodnik, który przynosi więcej złego niż dobrego, generuje dużo negatywnych emocji. Nie mówię o rzeczach piłkarskich, bo to potrafi robić. Natomiast ja myślę, że to jest czas, kiedy trzeba podjąć właściwe decyzje. Czy ten kontrakt przedłużać czy nie – mówił Jóźwiak.

Kontakt z portugalskim pomocnikiem wygasa w czerwcu tego roku. Dla Legii Warszawa Josue w tym sezonie strzelił 9 bramek i zaliczył 4 asysty.

