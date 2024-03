Legia Warszawa podejmie dziś Piasta Gliwice. P. Mosór: jest szansa na przełamanie kryzysu Mikołaj Cichocki 17.03.2024 14:27 Legia Warszawa z szansą na przełamanie kryzysu. Stołeczna drużyna, która od czterech spotkań czeka na zwycięstwo, podejmie dziś na stadionie przy Łazienkowskiej w Warszawie Piasta Gliwice w 25. kolejce piłkarskiej Ekstraklasy.

Legia Warszawa musi przełamać kryzys (autor: Legia Warszawa)

Legia Warszawa zajmuje obecnie 6. miejsce w tabeli i od lidera, Jagiellonii Białystok, dzieli ją 7 punktów. Ostatnie spotkania kończyły się jednak remisami lub porażką.

- Przegrana w ostatnim meczu z Widzewem to niejedyny problem warszawskiej drużyny - podkreślał w Magazynie Sportowym RDC były piłkarz "Wojskowych" Piotr Mosór, - Jest duży problem na Legii, począwszy od dużej gwiazdy Josue do całego zespołu, który praktycznie nic nie gra. Na Widzewie stworzył tylko jedną sytuację, gdzie zrobił to młody chłopak, który wycofał do Kapustki na 8 metr. Powinna być bramka na 1:0 i w 90 minucie powinna cieszyć się Legia, a nie Widzew. W niedzielę trener z całym sztabem musi pokazać jak z tego wyjdzie - dodał.

Piast Gliwice w tym sezonie zdobył 28 punktów, co daje mu 12. pozycję. W ostatnim meczu Gliwiczanie pokonali 1:0 Puszczę Niepołomice.

Zdaniem Piotra Mosóra zespół z Górnego Śląska nie prezentuje jednak wysokiego poziomu.

- Przyjeżdża Piast, zespół bardzo nieprzyjemny, ale też grający bardzo słabo na wiosnę i myślę, że może Legia pokusi się o zwycięstwo w tym meczu, bo Piast nie gra nic specjalnego - mówił..

Początek meczu Legia Warszawa - Piast Gliwice dziś o 17:30 na stadionie przy Łazienkowskiej w Warszawie.

Czytaj też: Ekstraklasa piłkarska. Wojskowi bez zwycięstwa w Łodzi