Przegrana Legii Warszawa w meczu z Widzewem Łódź. B. Ignacik: To kompromitacja Przemysław Paczkowski 11.03.2024 15:06

Bartosz Ignacik (autor: RDC)

Wojskowi przegrali w Łodzi 1:0, tracąc bramkę w ostatnich minutach meczu. Dziennikarz Canal Plus Sport Bartosz Ignacik, który był gościem „Magazynu Sportowego”, skomentował na antenie RDC, że przegrana Legii Warszawa w meczu z Widzewem Łódź to „kompromitacja”.

Ekspert piłkarski odniósł się do momentu straty bramki przez Wojskowych w 93 minucie. W pewnym momencie widać jak żaden z zawodników Legii nie kryje strzelca gola. Zdaniem Ignacika, pomocnicy Wojskowych stali od niego kilka metrów.

— To jest kompromitacja. My moglibyśmy zostać bohaterem takiego spotkania, bo jeżeli takie krycie jest w Ekstraklasie w 93 minucie, w dosyć ważnym klasyku jak Widzew-Legia, to o czym my rozmawiamy — powiedział Ignacik.

Trener do zwolnienia?

Dziennikarz sportowy powiedział też, jak widzi przyszłość trenera Legii Warszawa Kosty Runjaicia.

— Myślę, że muszą spotkać się ludzie decyzyjni za klub z Łazienkowskiej i jeśli nie zwalniać trenera Kosty Runjaicia, to na pewno o tym rozmawiać — stwierdził Ignacik.

Następny mecz Wojskowi zagrają w niedzielę 17 marca z Piastem Gliwice. Legia po porażce z Widzewem zajmuję 6 miejsce w tabeli Ekstraklasy.

