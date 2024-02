Trener Legii Warszawa do zwolnienia? J. Kruszankin: Trzeba egzekwować postawione cele Przemysław Paczkowski 23.02.2024 13:17 W „Magazynie Sportowym RDC” gorąca dyskusja na temat przyszłości Kosty Runjaicia. W zeszłym roku trener przedłużył kontrakt z Legią do 2026 roku. Wojskowi odpadli w słabym stylu z Ligi Konferencji Europy, a w lidze zajmują dopiero 5. miejsce. Sportowy ekspert RDC Tomasz Sokołowski uważa, że drużyna wciąż jest w grze o mistrzostwo. Z kolei zdaniem byłego piłkarza Legii Juliusza Kruszankina trzeba egzekwować od trenera postawione przed nim cele.

Juliusz Kruszankin (autor: RDC)

Trener Legii Warszawa do zwolnienia? Sytuacja Wojskowych nie jest dobra. Odpadli w słabym stylu z Ligi Konferencji Europy, a w lidze zajmują dopiero 5. miejsce. W „Magazynie Sportowym RDC” rozgorzała dyskusja na temat przyszłości Kosty Runjaicia.

Były piłkarz Legii i ekspert RDC Tomasz Sokołowski uważa, że Legia wciąż jest w grze o mistrzostwo.

— Gdyby nie wystrzał Jagielloni i Śląska, to praktycznie Legia by się wkomponowała w grupę, która jest okej. Po dwóch kolejkach zmniejszyło się z dziewięciu do pięciu punktów. Nie jest źle, bo odrobiłeś cztery punkty po dwóch kolejkach — stwierdził Sokołowski.

Innego zdania jest inny były piłkarz Legii. Zdaniem Juliusza Kruszankina trzeba egzekwować od trenera postawione przed nim cele.

— Jeśli rozliczamy kogoś za to, co zrobił, to zmiana trenera, bo nie zdobył mistrzostwa i dziękuję — powiedział Kruszankin.

W zeszłym roku Kosta Runjaic przedłużył kontrakt z Legią do 2026 roku.

