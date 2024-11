Dziś Legia powalczy z Omnią Nikozja. „Mamy mylne wyobrażenie o zespołach z Cypru” Przemysław Paczkowski 28.11.2024 11:36 Mamy mylne wyobrażenie o zespołach z Cypru – przestrzega przed meczem Legii Warszawa z Omonią Nikozja były trener klubów Ekstraklasy Marcin Broniszewski. Wojskowi zagrają dziś na wyjeździe z zespołem z Cypru w ramach 4. kolejki Ligi Konferencji Europy.

Trening Legii na stadionie w Nikozji na Cyprze (autor: Piotr Nowak/PAP)

Dziś Legia Warszawa zmierzy się z Omnią Nikozja w 4. kolejce Ligi Konferencji Europy.

Legioniści spisują się w europejskich pucharach znakomicie. Są wiceliderem fazy ligowej zaraz za potentatem europejskim Chelsea Londyn.

Jak jednak mówi były trener klubów Ekstraklasy Marcin Broniszewski, mecz z Omonią nie będzie łatwy dla Legii.

– Mamy wyobrażenie na temat cypryjskich zespołów, że to są zespoły w pewien sposób egzotyczne. Natomiast one są naszpikowane bardzo mocnymi zawodnikami. Prezentują naprawdę wysoki poziom. Nie chcę powiedzieć, że to będzie mur nie do przebicia, ale poprzeczka na pewno będzie wyżej postawiona i trzeba będzie naprawdę na maksa własnych umiejętności zagrać – mówi Broniszewski.

Przed Legią gorący okres. W ciągu 1,5 tygodnia zespół z Warszawy zagra cztery mecze, wszystkie na wyjazdach.

Były piłkarz Wojskowych Maciej Śliwowski podkreśla ogromną rolę trenera w zarządzaniu kadrą.

– Właśnie takie cztery mecze po kolei, ciężkie mecze, pokazują, jaką masz kadrę. Jeżeli masz bardzo dobrą kadrę i ona jest wyrównana, to przejdziesz suchą stopą. Ale jeżeli będzie ci coś tam szwankowało, nie daj Boże, jak idą kontuzje albo kartki, to wtedy zaczyna się problem – mówi.

Początek meczu z Omonią Nikozja o godz. 21:00.

W fazie ligowej Ligi Konferencji, która zakończy się 19 grudnia, każda z 36 drużyn rozegra po sześć spotkań – trzy u siebie i trzy na wyjeździe. Wszystkie zostaną sklasyfikowane w jednej, wspólnej tabeli. Zespoły z miejsc 1–8 zakwalifikują się bezpośrednio do 1/8 finału, a te z lokat 9-24 o awans do tej rundy powalczą w barażach. Pozostałe odpadną z rywalizacji.

Po tej kolejce Legię czekają jeszcze starcia ze szwajcarskim FC Lugano przed własną publicznością i z Djurgarden IF w Sztokholmie.

Z kolei w niedzielę – w ramach 17. kolejki Ekstraklasy – Legionistów czeka wyjazd do Mielca na spotkanie ze Stalą. Transmisja meczu z komentarzem na antenie Polskiego Radia RDC.

Czytaj też: Ekstraklasa piłkarska. Legia Warszawa pokonała Cracovię na własnej murawie