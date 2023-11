Piłkarska Liga Konferencji. AZ Alkmaar nie będzie sprzedawać biletów na mecz z Legią RDC 17.11.2023 17:24 AZ Alkmaar nie będzie sprzedawać biletów na rewanżowy mecz piłkarskiej Ligi Konferencji z Legią Warszawa, który odbędzie się 14 grudnia. "Doszliśmy do wniosku, że nie można zagwarantować bezpieczeństwa naszym kibicom" - uzasadniono w komunikacie holenderskiego klubu.

Piłkarska LK - AZ Alkmaar nie będzie sprzedawać biletów na rewanżowy mecz z Legią Warszawa (autor: Legia Warszawa/X)

Mecz europejskich pucharów na stadionie przy ul. Łazienkowskiej w Warszawie odbędzie się bez kibiców gości.

5 października Legia przegrała w Alkmaar 0:1. Po meczu doszło do skandalu. Służby porządkowe bez wyraźnego powodu użyły siły wobec piłkarzy, a nawet prezesa Legii Dariusza Mioduskiego, który został poturbowany. Josue i Radovan Pankov trafili do aresztu, z którego zostali wypuszczeni po kilkunastu godzinach i wrócili do Warszawy dzień po meczu. Na specjalnie zorganizowanej konferencji prasowej Mioduski wraz z rzecznikiem Legii Bartoszem Zasławskim szczegółowo opowiedzieli o przebiegu zdarzeń, pokazując nagrania ze stadionu.

„Po wydarzeniach, które miały miejsce po meczu z Legią, przeprowadzono szeroko zakrojone konsultacje ze wszystkimi zainteresowanymi stronami. Ponieważ bezpieczeństwo jest w AZ sprawą najwyższej wagi, klub musiał niestety podjąć decyzję o nierozpoczynaniu sprzedaży biletów. AZ odradza także swoim kibicom podróżowanie samodzielne” — wyjaśniono.

UEFA prowadzi dochodzenie w sprawie zdarzeń, do których doszło w Alkmaar. Europejska federacja wciąż nie wydała werdyktu i w żaden sposób nie ukarała AZ.

AZ Alkmaar nie będzie prowadził sprzedaży biletów?

Legia na platformie X odniosła się do działań holenderskiego klubu: „Decyzja ta podjęta została bez konsultacji z nami. Zgodnie z regulaminem przekazaliśmy określoną liczbę biletów i byliśmy gotowi do przyjęcia gości”.

30 listopada w piątej kolejce fazy grupowej Ligi Konferencji legioniści zmierzą się w Birmingham z Aston Villą, natomiast Zrinjski Mostar zagra na wyjeździe z AZ Alkmaar. Oprócz porażki w Alkmaar wicemistrzowie Polski odnieśli trzy zwycięstwa i z dziewięcioma punktami prowadzą w grupie E.

