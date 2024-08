Dwumecz o awans do Ligi Konferencji Europy. Legia Warszawa vs FC Drita Przemysław Paczkowski 22.08.2024 04:38 Legia Warszawa zagra dziś pierwszy mecz 4. rundy eliminacji do piłkarskiej Ligi Konferencji. Rywalem będzie zespół z Kosowa FK Drita Gnijlane. Wojskowi w poprzedniej rundzie wyeliminowali duńskie Broendby. – Zwycięstwo Legii w tej rundzie jest obowiązkiem – ocenił w Polskim Radiu RDC dziennikarz Canal Plus Cezary Olbrycht.

Legia Warszawa vs FC Drita (autor: Janusz Partyka/legia.com)

Już dziś Legia Warszawa rozegra pierwszy mecz 4. rundy eliminacji do Ligi Konferencji Europy. Wojskowi zmierzą się z zespołem z Kosowa – FK Drita Gnijlane. Zdaniem Cezarego Olbrychta poziom piłkarski zespołu z Kosowa będzie niższy i zwycięstwo w dwumeczu to dla Legii obowiązek.

– Ważne jest, żeby piłkarze podeszli do tego w taki sposób, że to jest kolejny stopień trudności, a nie, że w zasadzie najważniejsze już zrobiliśmy i teraz to już będzie z górki do fazy grupowej Ligi Konferencji. Byłoby bardzo fajnie, jakbyśmy mieli tam dwie drużyny. Ja przeczuwam, że będą te dwie drużyny w Lidze Konferencji – powiedział.

Początek meczu o 18.00 przy Łazienkowskiej 3 w Warszawie. Rewanż odbędzie się 29 sierpnia w Prisztinie. To będzie dla legionistów już ostatni krok. W przypadku zwycięstwa w dwumeczu stołeczny klub awansuje do fazy grupowej rozgrywek.

Czytaj też: Dominik Czaja sportowcem lipca na Mazowszu w plebiscycie Magazynu Sportowego Polskiego Radia RDC