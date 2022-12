Dziś finał mundialu w Katarze. Argentyna zmierzy się z Francją. "To ostatnia szansa dla Messiego" Przemysław Paczkowski 18.12.2022 11:23 Jeśli Messi wygra, to nikt nie zarzuci mu, że nie był najlepszy - mówił w Magazynie Sportowym RDC Tomasz Sokołowski. W niedzielnym finale mundialu, który poprowadzi Szymon Marciniak, spotkają się piłkarskie potęgi - Argentyna i broniąca tytułu Francja. Obie mają na koncie po dwa złote medale, ale "Albicelestes" czekają na powtórkę już 36 lat.

Argentyna gra dziś z Francją w finale mundialu (autor: Mohamed Messara / Ali Haider)

Dziś finał Mistrzostw Świata w Katarze. O najważniejsze reprezentacyjne trofeum zagra Argentyna z Francją.

Ekspert RDC Tomasz Sokołowski zwracał uwagę na to, że ten finał może być ostatnią szansą dla Messiego na zdobycie Pucharu Świata.

- Taka moc Messiego można powiedzieć, że to, co dotknie, to się zamienia w bramkę, bądź asystę. Większość będzie kibicowała właśnie poprzez to, że to mogą być ostatnie mistrzostwa świata Messiego, żeby już nic nie mówili, że oprócz tego, że już wszystko zdobył, że jest geniuszem, nikt mu nie zarzuci, że jest najlepszy - mówił.

- Messi na tym mundialu jest liderem Argentyny - mówił były piłkarz Legii Warszawa, Marek Saganowski. - Dociągnął on Argentyńczyków na ten finał. Wcześniej, będąc gwiazdą Barcelony, przyjeżdżając na mecze reprezentacji, nie potrafił tego przenieść z klubu do drużyny narodowej. Dzisiaj biorąc udział w większości meczu, zrobi 2-3 sytuacje - tłumaczył

Finał będzie sędziował arbiter z Płocka, Szymon Marciniak. To historyczny sukces polskiego sędziego i jego asystentów.

- Szymon ma cechy, które pomagają w tym zawodzie - mówił były sędzia piłkarski, Marcin Borski. - Szymon bardzo dużą taką inteligencję emocjonalną. Jak się z nim rozmawia, to się czuje, że umie tą dyskusją pokierować w taki korzystny dla siebie sposób, bo wyczuwa tego swojego partnera w dyskusji bardzo dobrze i to procentuje - dodał.

Początek finału Argentyna - Francja o godzinie 16.

