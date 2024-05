Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. Probierz ogłosił kadrę na czerwcowe zgrupowanie RDC 29.05.2024 12:57 Selekcjoner Michał Probierz ogłosił powołania na czerwcowe zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski, poprzedzające mistrzostwa Europy w Niemczech. Wśród wybranych przez selekcjonera zawodników znaleźli się m.in. bramkarz Puszczy Niepołomice Oliwier Zych, obrońca Lecha Poznań Bartosz Salamon, pomocnik Bolognii Kacper Urbański oraz napastnik Juventusu Turyn Arkadiusz Milik.

Selekcjoner Michał Probierz ogłosił powołania (autor: PZPN)

Michał Probierz przedstawił listę powołanych zawodników do reprezentacji Polski na czerwcowe zgrupowanie, które będzie ostatnim etapem przygotowań do UEFA EURO 2024.

Debiutant Kacper Urbański oraz doświadczony Arkadiusz Milik, który w tym roku nie grał w kadrze Michała Probierza, znaleźli się w gronie 29 piłkarzy powołanych do reprezentacji Polski na czerwcowe zgrupowanie przed mistrzostwami Europy. Nie ma Matty'ego Casha.

W szerokiej kadrze jest czterech bramkarzy, w tym jeden powołany prawdopodobnie z myślą o pomocy w treningach, który pojedzie też z ekipą do Niemiec, ale nie będzie go w oficjalnej kadrze na ME.

Wśród golkiperów są Wojciech Szczęsny, Marcin Bułka, Łukasz Skorupski oraz Oliwier Zych, występujący ostatnio w Puszczy Niepołomice.

Oprócz Zycha Probierz powołał trzech piłkarzy z polskiej ekstraklasy - Kamila Grosickiego z Pogoni Szczecin, Bartosza Salamona z Lecha Poznań i Tarasa Romanczuka z Jagiellonii Białystok.

Szeroka kadra

Przed mistrzostwami Europy reprezentacja Polski rozegra dwa mecze towarzyskie - 7 czerwca z Ukrainą, a trzy dni później z Turcją. Oba spotkania odbędą się na Stadionie Narodowym w Warszawie. Po meczu z Ukraińcami, trener Probierz ma ogłosić 26-osobową kadrę, która pojedzie na mistrzostwa do Niemiec.

Na Euro 2024 „Biało-Czerwoni” zagrają w grupie D, w której zmierzą się z: Holandią (16 czerwca), Austrią (21 czerwca) i Francją (25 czerwca).

Szeroka kadra reprezentacji Polski na Euro 2024:

Bramkarze: Marcin Bułka (Nicea), Łukasz Skorupski (Bologna), Wojciech Szczęsny (Juventus), Oliwier Zych (Puszcza Niepołomice);

Marcin Bułka (Nicea), Łukasz Skorupski (Bologna), Wojciech Szczęsny (Juventus), Oliwier Zych (Puszcza Niepołomice); Obrońcy : Jan Bednarek (Southampton), Bartosz Bereszyński (Empoli), Paweł Bochniewicz (Heerenveen), Paweł Dawidowicz (Hellas Werona), Jakub Kiwior (Arsenal), Tymoteusz Puchacz (Kaiserslautern), Bartosz Salamon (Lech Poznań), Sebastian Walukiewicz (Empoli);

: Jan Bednarek (Southampton), Bartosz Bereszyński (Empoli), Paweł Bochniewicz (Heerenveen), Paweł Dawidowicz (Hellas Werona), Jakub Kiwior (Arsenal), Tymoteusz Puchacz (Kaiserslautern), Bartosz Salamon (Lech Poznań), Sebastian Walukiewicz (Empoli); Pomocnicy: Przemysław Frankowski (Lens), Kamil Grosicki (Pogoń Szczecin), Jakub Moder (Brighton), Jakub Piotrowski (Łudogorec Razgrad), Taras Romanczuk (Jagiellonia Białystok), Michał Skóraś (Club Brugge), Bartosz Slisz (Atlanta United), Damian Szymański (AEK Ateny), Sebastian Szymański (Fenerbahce), Kacper Urbański (Bologna), Nicola Zalewski (Roma), Piotr Zieliński (Napoli);

Przemysław Frankowski (Lens), Kamil Grosicki (Pogoń Szczecin), Jakub Moder (Brighton), Jakub Piotrowski (Łudogorec Razgrad), Taras Romanczuk (Jagiellonia Białystok), Michał Skóraś (Club Brugge), Bartosz Slisz (Atlanta United), Damian Szymański (AEK Ateny), Sebastian Szymański (Fenerbahce), Kacper Urbański (Bologna), Nicola Zalewski (Roma), Piotr Zieliński (Napoli); Napastnicy: Adam Buksa (Antalyaspor), Robert Lewandowski (Barcelona), Arkadiusz Milik (Juventus), Krzysztof Piątek (Basaksehir), Karol Świderski (Hellas Werona).

