W tym tygodniu decyzje ws. składowiska k. Piaseczna. Jest tam nawet 2 tys. ton niebezpiecznych substancji Adam Abramiuk 27.09.2023 17:41 Blisko 22 mln zł będzie kosztować usunięcie nielegalnych odpadów z posesji w Nowym Prażmowie pod Piasecznem. W tym tygodniu władze gminy chcą podjąć ostateczne decyzje dotyczące wywiezienia i utylizacji. Według szacunków, jest tam nawet 2000 ton niebezpiecznych substancji.

Nielegalne składowisko w Nowym Prażmowie koło Piaseczna (autor: WIOŚ)

Nowy Prażmów w tym tygodniu ma podjąć ostateczną decyzję w sprawie wywiezienia i utylizacji nielegalnych odpadów z jednej z posesji w gminie. Całość ma kosztować prawie 22 mln zł.

- Część z nich należy do spółki Nitro-Chem. Rozmawiamy o ich udziale przy usuwaniu składowiska - mówi wójt gminy Prażmów Jan Adam Dąbek. - Uważam, że to nie są kompetencję wójta, burmistrza, ale ze względu na to, że finansowanie częściowo idzie z zewnątrz, to po prostu dla mnie najważniejsze jest, żeby te odpady po prostu zniknęły i spróbujemy to zrobić - tłumaczy.





Jak informuje wójt, gmina może na usunięcie odpadów wydać ze swojego budżetu nawet 10 mln zł. Urząd zwrócił się do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i władz powiatowych oraz wojewódzkich o wsparcie finansowe.

- Chcemy powołać się na artykuł mówiący o działaniach w przypadku konieczności niezwłocznego usunięcia odpadów - dodaje wójt. - Wszystko zależy od tego, jak procedury potrwają, z tego względu, że występowałem do właścicielki, żeby wyraziła zgodę na dysponowanie nieruchomością na czas usuwania odpadów. Nie zgodziła się, więc muszę iść zebrać opinie i dopiero wtedy, kiedy decyzja będzie już wydana po tych opiniach, siłowo wejść. No to może potrwać miesiąc, do dwóch - wyjaśnia.



Niezależnie od rozmów z Nitro-chemem i samorządami, 29 września w Prażmowie będzie zwołana nadzwyczajna sesja rady gminy, podczas której mają zostać zabezpieczone środki na usunięcie składowiska.

