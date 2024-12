Ponad tysiąc ton odpadów z wysypiska koło Piaseczna usunięte. „Poszło sprawnie” Miłosz Kuter 16.12.2024 11:19 1250 ton nielegalnych odpadów opuściło Nowy Prażmów — dziś zakończył się wywóz nielegalnego składowiska. To przedsięwzięcie kosztowało gminę 8 milionów 600 tysięcy złotych. Jak ocenia wójt gminy Michał Kmiecik, wywóz przebiegł bardzo sprawnie.

Odpady zniknęły z Nowego Prażmowa (autor: Michał Kmiecik – Wójt Gminy Prażmów)

Zakończyła się wywózka 1250 ton nielegalnych odpadów, które znajdowały się w Nowym Prażmowie koło Piaseczna. Gmina musiała za to zapłacić 8 milionów 600 tysięcy złotych.

– 73 transporty w 12 tygodni. Żeby tak obrazowo stwierdzić, ile to jest 73 transporty ciągników siodłowych, to powiem, że jeżeli ustawilibyśmy ciągniki siodłowe jeden za drugim, zostawiając 1,5 metra odstępu, to zajęłyby przestrzeń od Belwederu do gmachu Sejmu – mówi wójt Michał Kmiecik.

Początkowo szacowano, że likwidacja składowiska niebezpiecznych odpadów w Nowym Prażmowie będzie kosztować nawet ponad 20 milionów złotych.

Na usunięcie nielegalnego składowiska pieniądze otrzymała również gmina Chynów w powiecie grójeckim. Śmieci mają zostać stamtąd usunięte na wiosnę, teraz ogłoszono przetargi.

Czytaj też: Nielegalne składowisko odpadów zostanie zlikwidowane. Jest przetarg na usunięcie śmieci