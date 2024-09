Znów otulił nas jazz! 27.09.2024 10:52 Koncerty, wystawa, licytacja, jazz w kreskówkach, moda, warsztaty. I rozmowy – oczywiście o jazzie – wszystko w ramach Victor Young Jazz Festival Mława ‘24. Właśnie zakończyliśmy dwudniowe święto tego gatunku w naszym mieście.

8 Victor Young Jazz Festival 2024 (autor: Fundacja ForART/mlawa.pl)

W Polsce każdego roku organizuje się około 150 festiwali jazzowych. Wśród tych monograficznych – poświęconych konkretnemu patronowi – Victor Young Jazz Festival Mława zyskał markę i rozpoznawalność nie tylko w kraju, ale także poza jego granicami. W tym roku w mławskim wydarzeniu wzięli udział artyści i miłośnicy twórczości Younga ze Stanów Zjednoczonych, Włoch, Austrii. Wystąpili oni u boku czołowych artystów polskiej sceny jazzowej. Dorota Miśkiewicz, Krystyna Stańko, Kuba Stankiewicz, Maciej Sikała, Jakub Hajdun, Sebastian Frankiewicz – to tylko kilka cenionych nazwisk, które mogli podziwiać widzowie Victor Young Jazz Festival Mława ‘24. – Okazuje się, że wszyscy znamy utwory i się nimi zachwycamy, ale nie kojarzymy człowieka, który je skomponował. Na festiwalu chcemy oświetlić postać Victora Younga, opowiedzieć o nim światu i o jego związkach z Mazowszem – przypomniał publiczności festiwalowej Kuba Stankiewicz. Mazowsze obecne było muzycznie i plastycznie – pejzaże środkowej Polski stały się jednym z ulubionych tematów prac malarskich wykonanych przez młodych artystów inspirowanych utworami Younga. Ich ilustracje można wciąż podziwiać na wystawie w foyer Miejskiego Domu Kultury w Mławie.

Pierwszy dzień – warsztaty i koncerty

„Jazz w kreskówkach” – to projekt, który rozpoczął tegoroczny festiwal. Przygotował go Andrzej Winiszewski, dziennikarz Jazz FM, Radio Zachód, Jazz Press, wykładowca i znawca jazzu w filmie. W prezentacji multimedialnej zwrócił uwagę na wykorzystywanie kompozycji jazzowych w formie ilustracji muzycznych przygód bohaterów kreskówek. Kaczor Donald, Różowa Pantera czy Betty Boop to postaci, które poruszały się w jazzowych rytmach, śpiewały, tańczyły, przeżywały tysiące wzlotów i upadków w każdym odcinku swych przygód z jazzem w tle. Na widowni Sali na dachu MDK zasiadły zarówno dzieci, jak i dorośli. Pokaz wywołał uśmiechy na wszystkich twarzach.

Warsztaty jazzowe prowadzone przez Giuseppe Bassiego (kontrabas), Andy’ego Middletona (saksofon) i Kubę Stankiewicza (fortepian) zgromadziły zainteresowanych muzyką Younga, ale także tajnikami jazzowej harmonii. Artyści przywitali zgromadzonych wspólnym premierowym wykonaniem „Beautiful love” i na tej kanwie rozpoczęli opowieść o improwizacji jazzowej. Jazzowe warsztaty zostały przeprowadzone dzięki współfinansowaniu przez Związek Artystów Wykonawców STOART.

Otwarcia festiwalu dokonali – w imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego – Rafał Woźnowski, Dyrektor Delegatury w Ciechanowie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz Marcin Burchacki, Zastępca Burmistrza Miasta Mława. Wydarzenie przez dwa dni prowadził Andrzej Winiszewski, a na scenie zobaczyliśmy artystów jazzowych światowego formatu. Jako pierwsi wystąpili członkowie Tria Jakuba Hajduna, jednego z najzdolniejszych pianistów jazzowych młodego pokolenia. Artyści zachwycili kunsztem i konsekwentnym budowaniem narracji każdego utworu. Po przerwie, w której otwarto pokonkursową wystawę w foyer MDK i wręczono nagrody laureatom konkursu „Malowanie muzyką”, wystąpił mistrzowski skład z gwiazdą wieczoru – Dorotą Miśkiewicz. Artystce towarzyszyli Kuba Stankiewicz (fortepian), Andy Middleton (saksofon), Adam Kowalewski (kontrabas) oraz Krzysztof Dziedzic (perkusja). Skład sięgnął po repertuar Younga, Warsa i Kapera. Nastrojowy klimat utworów polskich kompozytorów pracujących za oceanem uzupełniły autorskie kompozycje Doroty Miśkiewicz. Dialog wokalu Doroty Miśkiewicz i saksofonu Andy’ego Middletona przejdzie do historii.

Drugi dzień – historia, moda i muzyka!

Drugi dzień festiwalu rozpoczęło spotkanie z Johnem Gardnerem, pasjonatem i pisarzem biografii Younga. W Sali na dachu MDK opowiadał on o swoich ustaleniach, efektach badań prowadzonych w USA. Pokazywał kopie dokumentów i rozmawiał z publicznością. Nawiązał kontakt z Katarzyną Oleksiak, Zastępcą Dyrektor Archiwum Państwowego w Warszawie, co z pewnością zaprocentuje wspólną pracą badawczą. Prowadzącym spotkanie i tłumaczem był właściciel szkoły British House i miłośnik jazzu Piotr Dembiński.

Jak ubrać się na koncert jazzowy? To temat kolejnego wydarzenia towarzyszącego Victor Young Jazz Festival Mława ‘24. Fundacja Mody Cyrkularnej, reprezentowana przez Agatę Zgliczyńską i Beatę Laprus, zwróciła festiwalowej publiczności uwagę na problem środowiska i szybko zmieniającą się modę. Obecni na wydarzeniu artyści mogli skorzystać z podpowiedzi stylistek i ekolożek, zakładając kreacje sceniczne z drugiego obiegu. Pokaz mody zrobił furorę.

Koncertowa sobota usatysfakcjonowała nawet najbardziej wyrafinowanych jazzfanów. Krystyna Stańko magicznym głosem wprowadziła publiczność w klimat projektu Eurodyka. Towarzyszyli jej Dominik Bukowski na wibrafonie i instrumentach perkusyjnych, Szymon Łukowski – saksofon, Paul Rutschka – gitara oraz Mikołaj Stańko – perkusja.

W przerwie między koncertami Andrzej Winiszewski i Ewa Banaś zorganizowali licytację prac laureatów poprzedniej edycji konkursu „Malowanie muzyką”. Dochód ze sprzedaży obrazów Fundacja For ART tradycyjnie przekaże na rzecz Centrum Zdrowia Dziecka.

Finałowy koncert – Echoes of Heroes in The Pink Panther Suite – The Music of Henry Mancini – zachwycił muzycznie. Dodatkowo idealnie wpasował się w ideę organizacji festiwalu – promocję twórczości i osoby Victora Younga. Kwartet prowadzony przez włoskiego kontrabasistę Giuseppe Bassiego zaproponował bowiem publiczności utwory ucznia Victora Younga – Henriego Manciniego. W tym roku przypada setna rocznica urodzin tego kompozytora oraz trzydziesta rocznica jego śmierci. Różowa Pantera – postać, dla której Mancini stworzył tło muzyczne – pojawiła się w prezentacji „Jazzu w kreskówkach”, tym samym stając się klamrą spinającą tegoroczny festiwal. Giuseppe Bassi (kontabas), Maciej Sikała (saksofon), Kuba Stankiewicz (fortepian) oraz Sebastian Frankiewicz (perkusja) wprowadzili publiczność zgromadzoną w sali kina Kosmos w świat idealnych dźwięków, otulając jazzem w najczystszej postaci.

Dziękujemy partnerom!

Okolicznościowe dyplomy oraz statuetki festiwalowe, przygotowane tradycyjnie przez prof. Agatę Kujdę, odebrali przedstawiciele sponsorów, organizatorów i partnerów. Jedną z nich organizatorzy wręczyli Andrzejowi Dusińskiemu – sponsorowi, jazzfanowi i przyjacielowi VYJFM. – Kocham tę muzykę i od lat bywam na koncertach jazzowych, jednak byłem najszczęśliwszy, gdy 6 lat temu ten festiwal zawitał do mojego miasta – Mławy – podkreślił.

W tym roku wydarzenie było objęte patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego, za co jesteśmy wdzięczni Panu Adamowi Struzikowi. Partnerami festiwalu byli: Samorząd Województwa Mazowieckiego (pamiętajmy – warto odpoczywać na Mazowszu, bo to serce Polski!) oraz Powiat Mławski. Festiwal był współfinansowany ze środków Związku Artystów Wykonawców ZAW STOART. Organizacja festiwalu opiera się na dotacjach, darowiznach, a także pracy społecznej wielu ludzi – wszystkim serdecznie dziękujemy!

Za wsparcie finansowe jesteśmy wdzięczni darczyńcom: Suez WODA, Grupa Cedrob S.A., Krusz-Bet, Kambud Inwestycje, Phoenix Systems, Andrzej Dusiński Usługi PROJEKTOWE, Ubezpieczenia Piaseccy, a także: Restauracji Tradycja, Drukarni Tinta, Hotelowi Ambrozja, PRDI, Małgorzacie Danelczyk i Kubie Danelczykowi, Firmie Wapnopol, Bankowi Spółdzielczemu w Płońsku, Fast Oil Plus oraz Piekarni Cukierni Szczepkowscy.

Organizatorami wydarzenia byli: Fundacja For ART, Miasto Mława oraz Miejski Dom Kultury w Mławie.

Dziękujemy za pomoc i promocję patronom medialnym wydarzenia, portalom: Codziennikmlawski.pl, Nasza Mława, Mławianin.pl; Radiu Rekord Mazowsze 88,7 FM, Polskiemu Radiu RDC, Radiu JAZZ.FM, Radiu 7 – Północne Mazowsze i Działdowszczyzna, Tygodnikowi Ciechanowskiemu, Telewizji Mazury, TV MŁAWA, JazzPRESS i Jazz Forum.

