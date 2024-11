„Zło dobrem zwyciężaj – muzyczna opowieść o ks. Jerzym Popiełuszce na 40. rocznicę męczeńskiej śmierci” 06.11.2024 15:04 W imieniu gospodarzy - Archikatedry Warszawskiej św. Jana Chrzciciela, partnerów - Muzeum ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie i Fundacji Dobro im. ks. Jerzego Popiełuszko, organizatora - Stowarzyszenia WEST, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, a także wszystkich partnerów i patronów pragniemy zaprosić Państwa na muzyczno-filmowe wydarzenie pt. "Zło dobrem zwyciężaj – muzyczna opowieść o ks. Jerzym Popiełuszce na 40. rocznicę męczeńskiej śmierci” w Warszawie.

Odbędzie się ono w miejscu święceń kapłańskich – Archikatedrze Warszawskiej św. Jana Chrzciciela, w dn. 8.11.2024, początek o godz. 20:00.

Koncert w wykonaniu aktorów, wokalistów i muzyków zespołu wokalno-aktorskiego "Sonanto" poprowadzi Adam Woronowicz, który przed 15 laty wcielił się w rolę ks. Jerzego w znanym filmie pt. "Popiełuszko. Wolność jest w nas". Na wydarzenie wstęp wolny.

Koncert o ks. Jerzym Popiełuszce został przygotowany specjalnie na rok 40-lecia śmierci polskiego kapłana. To muzyczna podróż przez kluczowe momenty życia głównego bohatera. Rozpoczyna się na Podlasiu – w Okopach i w Suchowoli. Później narrator oraz artyści nawiązują między innymi do czasu seminarium, trudnej służby wojskowej, pierwszych lat posługi duszpasterskiej, przełomu związanego z wyborem Jana Pawła II na Stolicę Piotrową, narodzin „Solidarności”, legendarnych mszy za Ojczyznę w kościele pw. św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu, czy wreszcie do porwania i tragicznej śmierci. W tej multimedialnej opowieści słuchacz odnajdzie choćby pieśni najważniejszych bardów „Solidarności” ale także wybrane utwory religijne, czy oazowe.

Serdecznie zapraszamy także w imieniu partnerów medialnych tego wydarzenia: Radia dla Ciebie, Radia Warszawa, Gościa Niedzielnego, Tygodnika „Idziemy”, Informatora Stolicy, portalu naszemiasto.pl oraz portalu waw4free.

Stowarzyszenie WEST w ciągu ostatnich 10 lat było organizatorem kilkudziesięciu podobnych wydarzeń w Warszawie i wybranych, ważnych dla polskiej historii, miejscach Polski. Zaledwie kilka dni temu z naszymi wydarzeniami dotarliśmy po raz pierwszy na Wileńszczyznę, organizując koncerty w Wilnie i Solecznikach.

Wydarzenia są organizowane dzięki dofinansowaniu ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Unii Europejskiej, środków własnych Stowarzyszenia WEST oraz wsparcia instytucji publicznych, na czele z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, Powiatem Sokólskim oraz Gminą Suchowola.