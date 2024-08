XXI edycja Festiwalu Ensemble! 12.08.2024 10:41 Tegoroczna edycja Festiwalu Ensemble potrwa od 31 sierpnia do 8 września w Nowym Domu Sztuki w Pałacu w Radziejowicach. Przed nami koncerty muzyki klasycznej z udziałem wybitnych instrumentalistów, m.in. Jakuba Jakowicza, Marcina Markowicza, Jakoba Kullberga czy Mackenzie’ego Melemeda, oraz pokaz aktorski pod kierunkiem znakomitego aktora i pedagoga Cezarego Kosińskiego. Wstęp na wszystkie wydarzenia w ramach Festiwalu jest bezpłatny.Tegoroczna edycja Festiwalu Ensemble potrwa od 31 sierpnia do 8 września w Nowym Domu Sztuki w Pałacu w Radziejowicach. Przed nami koncerty muzyki klasycznej z udziałem wybitnych instrumentalistów, m.in. Jakuba Jakowicza, Marcina Markowicza, Jakoba Kullberga czy Mackenzie’ego Melemeda, oraz pokaz aktorski pod kierunkiem znakomitego aktora i pedagoga Cezarego Kosińskiego. Wstęp na wszystkie wydarzenia w ramach Festiwalu jest bezpłatny.

Festiwal Ensemble ma unikatową formułę. Składa się z części warsztatowej, skierowanej do wybranych studentów najlepszych szkół artystycznych w Polsce i za granicą, oraz z części otwartej, skierowanej do szerokiej publiczności, w której prezentowane są efekty intensywnej pracy twórczej. W tym roku czeka nas sześć koncertów klasycznych oraz pokaz aktorski. Wstęp na te wydarzenia jest bezpłatny. Publiczność będzie mogła zatopić się w muzyce i sztuce wraz z wybitnymi artystami oraz poczuć się ważną i integralną częścią festiwalowej wspólnoty.

Grono profesorów XXI edycji Festiwalu Ensemble stanowią: Mackenzie Melemed (fortepian), Jakub Jakowicz (skrzypce), Szymon Krzeszowiec (skrzypce), Marcin Markowicz (skrzypce), Artur Rozmysłowicz (altówka), Jakob Kullberg (wiolonczela), Maciej Młodawski (wiolonczela), Sebastian Aleksandrowicz (obój), Tomasz Januchta (kontrabas). Warsztaty Teatralne poprowadzą Cezary Kosiński oraz Oskar Hamerski. Wszystkim tym utytułowanym artystom towarzyszyć będzie 19 studentów najlepszych szkół artystycznych w Polsce i za granicą.

Muzyczny program XXI Festiwalu Ensemble bezpośrednio nawiązuje do kobiecego aspektu w historii muzyki. W Radziejowicach postaramy się odpowiedzieć na pytanie, co niepowtarzalnego do kultury muzycznej na przestrzeni wieków wnosiły kobiety.

Program przypomni niezwykłe postacie i ich znane, a niekiedy zbyt rzadko wykonywane dzieła. Publiczność oraz uczestnicy Festiwalu usłyszą utwory słynnej Hildegardy z Bingen, działającej w XII wieku niemieckiej zakonnicy, kompozytorki, poetki, wizjonerki i uczonej. Romantyzm reprezentować będą Fanny Mendelssohn-Hensel (Kwartet smyczkowy Es-dur) i Louise Farrenc (Kwintet fortepianowy a-moll op. 30), której twórczość cieszyła się dużym poważaniem wśród współczesnych, pozytywnie na jej temat wypowiadał się Robert Schumann. Rebecca Clarke (1886–1979), opisana przez Stephena Banfielda jako najwybitniejsza brytyjska kompozytorka międzywojennego pokolenia, skomponowała 95 utworów – na Festiwalu zaprezentowane zostanie jej Trio fortepianowe. Przedstawiona będzie też twórczość Sofiji Gubaiduliny (*1931) – razem z Henrykiem Mikołajem Góreckim, Arvo Pärtem czy Johnem Tavenerem zalicza się ją do nurtu „nowej muzyki religijnej". Inna bohaterka festiwalu to znana współczesna kompozytorka Hanna Kulenty. Dzieła wykonywane będą w szerokim kontekście twórczości XVIII, XIX i XX wieku (Mozart, Haydn, Beethoven, Dubois, Britten, Brahms, Hummel, Wajnberg).

Przez 18 lat Festiwal Ensemble odbywał się w Zamku Książ w Wałbrzychu. W 2022 roku przeniósł się do przepięknych przestrzeni Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach. Zamek, Pałac, Dwór Modrzewiowy, Nowy Dom Sztuki oraz wiele innych miejsc wchodzących w skład radziejowickiego kompleksu – to idealna sceneria dla wszystkich festiwalowych wydarzeń.

Koncert inauguracyjny, zgodnie z wieloletnią tradycją Festiwalu odbywający się wyłącznie w wykonaniu festiwalowych profesorów, zaplanowany jest na sobotę 31 sierpnia na godz. 19:00 w Nowym Domu Sztuki w Pałacu w Radziejowicach. Kolejne wydarzenia: 1 września, 3 września, 4 września, 6 września, 7 września i 8 września. Na wszystkie wydarzenia w ramach XXI Festiwalu Ensemble wstęp jest bezpłatny.

XXI Festiwal Ensemble

31.08–8.09.2024 r.

Nowy Dom Sztuki – Pałac w Radziejowicach

ul. Sienkiewicza 6, 96-325 Radziejowice

Wstęp wolny!

Program:

Sobota 31.08.2024, godz. 19:00

Hildegarda z Bingen – Improwizacje

Anna Lobedan – głos, Cezary Kosiński – głos, Tomasz Januchta – kontrabas, elektronika

Mieczysław Wajnberg – „Improwizacja i Romans” na kwartet smyczkowy

Szymon Krzeszowiec – I skrzypce, Jakub Jakowicz – II skrzypce, Wiktoria Błaszczak – altówka, Jakob Kullberg – wiolonczela

Erwin Schulhoff – 5 Utworów na kwartet smyczkowy WV 68 (1923)

Jakub Jakowicz – I skrzypce, Szymon Krzeszowiec – II skrzypce, Wiktoria Błaszczak – altówka, Jakob Kullberg – wiolonczela

Théodore Dubois – Kwintet F-dur na obój, skrzypce, altówkę, wiolonczelę i fortepian

Mackenzie Melemed – fortepian, Sebastian Aleksandrowicz – obój, Marcin Markowicz – skrzypce, Artur Rozmysłowicz – altówka, Maciej Młodawski – wiolonczela

Niedziela 1.09.2024, godz. 19:00

Fanny Mendelssohn-Hensel – Kwartet smyczkowy Es-dur

Katarzyna Górna – I skrzypce, Hanna Grozik – II skrzypce, Klara Chinek – altówka, Jakob Kullberg – wiolonczela

Benjamin Britten – Phantasy Quartet f-moll op. 2 (1932)

Sebastian Aleksandrowicz – obój, Sophia Steger – skrzypce, Klara Chinek – altówka, Wojciech Bafeltowski – wiolonczela

Alexander von Zemlinsky – Trio fortepianowe d-moll op. 3

Michika Yoda – fortepian, Marcin Markowicz – skrzypce, Filip Krzeszowiec – wiolonczela

Wtorek 3.09.2024, godz. 19:00

Wolfgang Amadeus Mozart – Kwintet smyczkowy g-moll KV 516

Sławomira Wilga – I skrzypce, Marta Dettlaff – II skrzypce, Artur Rozmysłowicz – I altówka, Anna Wałek – II altówka, Michał Bień – wiolonczela

Enrique Granados – Kwintet fortepianowy g-moll op. 49

Jakub Cetnarowski – fortepian, Marta Dettlaff – I skrzypce, Katarzyna Górna – II skrzypce, Agata Serafin – altówka, Maciej Młodawski – wiolonczela

Louise Farrenc – Kwintet fortepianowy a-moll op. 30

Maciej Łobos – fortepian, Jakub Jakowicz – skrzypce, Anna Wałek – altówka, Filip Krzeszowiec – wiolonczela, Tomasz Januchta – kontrabas

Środa 4.09.2024, godz. 19:00

Joseph Haydn – Kwartet smyczkowy Es-dur op. 33 nr 2

Sophia Steger – I skrzypce, Katarzyna Górna – II skrzypce, Artur Rozmysłowicz – altówka, Yuying Zhang – wiolonczela

Rebecca Clarke – Trio fortepianowe (1921)

Mackenzie Melemed – fortepian, Sławomira Wilga – skrzypce, Michał Bień – wiolonczela

Arnold Bax – Kwintet obojowy GP. 258

Sebastian Aleksandrowicz – obój, Antoni Figurski – I skrzypce, Hanna Grozik – II skrzypce, Agata Serafin – altówka, Michał Bień – wiolonczela

Piątek 6.09.2024, godz. 19:00

Johann Nepomuk Hummel – Trio fortepianowe Es-dur op. 12

Jakub Cetnarowski – fortepian, Jakub Jakowicz – skrzypce, Wojciech Bafeltowski – wiolonczela

Hanna Kulenty – „Fado” na trio fortepianowe (2018)

Michika Yoda – fortepian, Hanna Grozik – skrzypce, Maciej Młodawski – wiolonczela

Johannes Brahms – I Sekstet smyczkowy B-dur op. 18

Szymon Krzeszowiec – I skrzypce, Antoni Figurski – II skrzypce, Wiktoria Błaszczak – I altówka, Anna Wałek – II altówka, Wojciech Bafeltowski – I wiolonczela, Filip Krzeszowiec – II wiolonczela

Sobota 7.09.2024, godz. 19:00

Fiodor Dostojewski – „Idiota” (opr. Cezary Kosiński)

Justyna Fabisiak, Natalia Gadomska, Klaudia Kuźmińska

Niedziela 8.09.2024, godz. 19:00

Ludwig van Beethoven – Wariacje G-dur na temat „Ich bin der Schneider Kakadu” op. 121a na trio fortepianowe

Maciej Łobos – fortepian, Sławomira Wilga – skrzypce, Jakob Kullberg – wiolonczela

Sofia Gubaidulina – Kwartet smyczkowy nr 2 (1987)

Szymon Krzeszowiec – I skrzypce, Sophia Steger – II skrzypce, Agata Serafin – altówka, Yuying Zhang – wiolonczela

Ernst von Dohnányi – Kwintet fortepianowy c-moll op. 1

Mackenzie Melemed – fortepian, Marta Dettlaff – I skrzypce, Antoni Figurski – II skrzypce, Klara Chinek – altówka, Yuying Zhang – wiolonczela

Organizator: Fundacja Ensemble

Współorganizator: Dom Pracy Twórczej – Pałac w Radziejowicach

Festiwal dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

www.ensemblefestival.org

www.facebook.com/ensemblefestival

www.instagram.com/ensemblefestival/