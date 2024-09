XVIII edycja Międzynarodowego Festiwalu Teatru Lalek i Animacji Filmowych dla Dorosłych „Lalka też człowiek” 23.09.2024 13:06 Trudne relacje rodzinne, wykluczenie, ukryte lęki i poszukiwanie źródeł samotności – to tylko niektóre z tematów poruszanych w spektaklach, które zobaczymy podczas XVIII edycji Międzynarodowego Festiwalu Teatru Lalek i Animacji Filmowych dla Dorosłych „Lalka też człowiek”. Od 5 do 12 października twórcy z takich krajów jak Bułgaria, Chile, Czechy czy Hiszpania zaprezentują różnorodne odmiany sztuki lalkarskiej łączące w sobie zarówno tradycyjny teatr, jak i niestandardowe formy ekspresji. Artyści powalczą o nagrodę w wysokości 20 tysięcy złotych.

Festiwal „Lalka też człowiek” od lat udowadnia, że współczesne lalkarstwo to fascynująca interdyscyplinarna sztuka, w której wielość znaczeń i możliwych interpretacji są stwarzane z oszałamiającą wirtuozerią. Minimalizm scenograficzny, mieszanie się rzeczywistości, widowiskowa choreografia, dźwięk i cisza to wszystko może się wydarzyć w teatrze lalek. Tu nie ma ograniczeń znanych z klasycznego teatru. Świat kreowany przez twórców często zmienia się całkowicie za pomocą jednego gestu czy przedmiotu a lalki stają się pełnoprawnymi partnerami aktorów. Organizatorzy festiwalu co roku wybierają najlepsze światowe spektakle, by zaprezentować je warszawskiej publiczności. Za darmo.

W tegorocznej edycji festiwalu widzowie będą mieli okazję zobaczyć najnowszą premierę Teatru Łątek Supraśl – „Matecznik”, to spektakl inspirowany wydanym w 1984 roku albumem znakomitego fotografika Wiktora Wołkowa. Zamieszczone w nim zdjęcia i teksty przyczyniły się do powstania spektaklu, w którym niespiesznie przenikają się obrazy, słowa i muzyka. Oprócz tego na scenie pojawią się także aktorzy Agencji Mittlepunkt w spektaklu „EMIL”, który bazując na motywach francuskich sztuk, opowiada o rodzinnej klątwie i potędze miłości.

Prezentowane spektakle zabiorą widzów do przeszłości, opowiadając o pokoleniowym doświadczeniu wojny („Ślady”), oraz sprowokują do głębokich rozważań o odchodzeniu bliskich i istnieniu córki bez matki („20 den”). Nie zabraknie także podróży do magicznych miejsc o wyjątkowym znaczeniu, gdzie rodzi się emocjonalna potrzeba połączenia z naturą („Stara Planina”). Widzowie będą mieli także okazję obejrzeć wyjątkowy spektakl „La Phazz" hiszpańsko-meksykańskiej grupy Zero en Conducta. Nie ma w nim tradycyjnie opowiedzianej historii, to raczej emocjonalna podróż po codziennych zmaganiach z życiem i wewnętrznymi sprzecznościami, których doświadcza każdy z nas. To opowieść o ucieczce przed własnymi lękami i społecznymi zależnościami.

Jak zawsze festiwalowi towarzyszyć będą wystawy. Teatr FOTOgrafii Przemka Wiśniewskiego przygotował portrety postaci z „Folwarku zwierzęcego” Georga Orwella. Inspiracją była sytuacja społeczno-polityczna w Polsce i zmiana na szczytach władzy. Zaprezentowana zostanie także wystawa rzeźb pochodzących ze spektakli Unii Teatr Niemożliwy, powstałych z inspiracji książki prof. Leszka Kołakowskiego „Klucz Niebieski albo Opowieści budujące z historii świętej zebrane ku pouczeniu i przestrodze”.

Podczas Festiwalu możliwe będzie także zobaczenia filmów nagrodzonych w tegorocznym Międzynarodowym Festiwalu Filmów Animowanych Animator. Zaprezentowane zostaną dwa zestawy nagrodzonych filmów: w konkursie międzynarodowym oraz w konkursie polskim. Laureatką I nagrody w obydwu konkursach została Izabela Plucińska.

Festiwal „Lalka też człowiek” jest równocześnie konkursem, w którym międzynarodowe Jury przyznawać będzie nagrody m.in. dla Najlepszego Aktora, za Kreatywność czy za Najlepszy Spektakl Festiwalu.

O Festiwalu opowiada Marek Żurawski - Dyrektor Organizacyjny:

XVIII edycja Międzynarodowego Festiwalu Teatru Lalek i Animacji Filmowych dla Dorosłych „Lalka też Człowiek”, 5-12 października, Warszawa: Dom Kultury KADR, Instytut Teatralny, Służewski Dom Kultury, Teatr Lalka.

Wstęp wolny, obowiązują zapisy pod adresem: rezerwacje@lalkatezczlowiek.eu

Jedna osoba może zarezerwować maksymalnie 2 wejściówki na każdy spektakl

Organizator: Unia Teatr Niemożliwy

Festiwal dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego w wysokości 150 000 PLN oraz przez m. st. Warszawa

