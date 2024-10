X ogólnopolska Noc Bibliotek - w tym roku pod hasłem „Moc Bibliotek"! 08.10.2024 10:32 Powracamy z jednym z największych wydarzeń w bibliotecznym świecie. Przed nami już X ogólnopolska Noc Bibliotek - w tym roku pod hasłem „Moc Bibliotek"!

2

Jeden dzień to jednak za mało na świętowanie, dlatego zapraszamy Was jeszcze 10 października z okazji Dnia Gier Planszowych. W ramach wydarzenia przygotowaliśmy dla Was:

Eliminacja Turnieju Gier Planszowych

(3 lokalizacje, 10.10.2024 r.)



Uwaga: ZAPISY RUSZYŁY!

Jeśli masz ochotę na rywalizację w Dixit lub Catan, to zapisz się i zagraj w eliminacjach już 10.10.2024 r. w godz. 17:00 - 19:00 w jednej z trzech lokalizacji:

- w siedzibie Biblioteki Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla, ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 24 (Terminal Kultury Gocław),

- Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży nr 55, ul. Egipska 7,

- Punkcie Bibliotecznym Grochoteka, ul. Grochowska 297;



Zwycięzcy rundy eliminacyjnej spotkają się w wielkim finale, który odbędzie się w piątek 11.10.2024 r. w Bibliotece Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla na Pradze-Południe o godz. 19:00!



Link do zapisów: https://forms.gle/3v7dUw5qBXme8CXF8

Regulamin turnieju jest dostępny w formularzu zapisowym.

Uwaga! Spiesz się, bo liczba miejsc jest ograniczona! Na Wasze zgłoszenia czekamy do środy, 9.10.2024 r. do godz. 12:00



(ul. Egipska 7, 11.10.2024 r. godz. 16:30-21:00)

(ul. Egipska 7, 11.10.2024 r. godz. 16:30-21:00) Spotkanie dotyczące poezji Haliny Poświatowskiej i wernisaż twórczości Małgorzaty Omelańczuk-Pawluk

(ul. Waszyngtona 2b) 11.10.2024 r. godz. 17:00)

(ul. Waszyngtona 2b) 11.10.2024 r. godz. 17:00) „Czy można wyprodukować film za 1$ ?" czyli spotkanie z Rafałem Barnasiem

(ul. Rozłucka 11a, 11.10.2024 r. godz. 17:30)

(ul. Rozłucka 11a, 11.10.2024 r. godz. 17:30) Finał Turnieju Gier Planszowych

(ul. Nowaka Jeziorańskiego 24, 11.10.2024 r. godz. 19:00-21:00)

(ul. Nowaka Jeziorańskiego 24, 11.10.2024 r. godz. 19:00-21:00) Gry i zabawy międzypokoleniowe "Moc natury... z literatury"

(ul. Grochowska 202, 11.10.2024 r. godz. 19:00-21:00)

(ul. Grochowska 202, 11.10.2024 r. godz. 19:00-21:00) Zagrajmy w planszówki

(ul. Grochowska 297, 11.10.2024 godz. 19:00-21:00)

Patronami medialnymi wydarzenia są Polskie Radio RDC, Radio Kampus oraz gazeta „Dzielnica pragapld".

Zbierzcie znajomych, rodzinę i widzimy się już wkrótce. Po więcej informacji zapraszamy do obserwowania tego wydarzenia!