Sport Students' MeetUp 2024 04.09.2024 11:19 Institute for Sport Governance (ISG), czyli niezależny think tank specjalizujący się w zarządzaniu w sporcie, ma przyjemność zorganizować 2. edycję ,,Sport Students’ MeetUp”, czyli ogólnopolskiego spotkania przedstawicieli studenckich kół naukowych zajmujących się szeroko pojętym sportem.

Tegoroczna edycja odbędzie się 5 października 2024 r. w prestiżowym ośrodku szkoleniowym Legia Training Center w podwarszawskich Książenicach. Do udziału w spotkaniu zostali zaproszeni przedstawiciele sześciu kół naukowych:

Koła Naukowego Prawa Sportowego „Ius et Sport” z Uniwersytetu Warszawskiego,

Koła Naukowego Managerów Sportu z Uniwersytetu Jagiellońskiego,

Koła Naukowego Prawa Sportowego „Lex Sportiva” z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,

Koła Naukowego Prawa Sportowego z Uniwersytetu Śląskiego,

Studenckiego Koła Business to Sport z Uniwersytetu Warszawskiego,

Koła Prawa Sportowego Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Podczas wydarzenia przedstawiciele tych kół będą mieli okazję zaprezentować swoje osiągnięcia oraz wziąć udział w części merytorycznej, wzbogaconej przez prelekcje przygotowane przez organizatorów i patronów. Tematyka, która zostanie podjęta podczas wystąpień to m.in. przywództwo w organizacji sportowej, wpływ sportu na środowisko naturalne czy prawne aspekty odpowiedzialności klubu za kibiców. Na spotkaniu pojawią się także zaproszeni goście specjalni, którzy z chęcią podzielą się z uczestnikami swoim doświadczeniem oraz dobrymi radami, które z pewnością przyspieszą wejście zgromadzonych studentów na wyższy poziom wiedzy oraz umiejętności.

Głównym celem MeetUpu jest wspieranie młodych pasjonatów sportu w ich dążeniach do profesjonalizacji i rozwoju polskiej branży sportowej. To właśnie oni stanowią przyszłość tego sektora, a takie spotkania jak to są doskonałą okazją do nawiązywania nowych kontaktów i podejmowania wspólnych inicjatyw w obszarze sportu i edukacji. Ważnym celem MeetUpu jest także promowanie działalności wolontaryjnej oraz solidarnościowej w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności, czyli dedykowanemu młodym ludziom programowi Unii Europejskiej.

Udział w wydarzeniu możliwy jest poprzez rejestrację u jednego z zaproszonych kół naukowych. Liczba miejsc jest ograniczona, a zapisy dla osób spoza koła zostaną otwarte na około 2 tygodnie przed datą MeetUpu.