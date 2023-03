Siła jest w Nas. Koncert „Z motylem w tle” 02.03.2023 12:19 Z okazji nadchodzącego Światowego Dnia Świadomości Autyzmu szykuje się niezwykły koncert, na który zapraszają Tomek Szal oraz zespół Janusz & Przyjaciele.

Razem wystąpią w koncercie, by wspomóc Tomka w rozwoju jego pasji i dać mu kolejne cele do działania. Śpiewanie przeciwko depresji! Dołączcie się, by śpiewać razem! Razem dajmy się ponieść marzeniom!

5 Z motylem w tle 2023 (autor: Piotr Raczko)

Już 31.03.23 o godz. 18.30 w Aptece Sztuki przy al. Wyzwolenia 3/5 będą aktywnie przełamywać stereotypy i pokazywać wspólne działania .

Tomek Szal to amator, młody człowiek w spektrum autyzmu, który śmiało przełamuje stereotypy o autyzmie w sposób widoczny. Rozwija swoje marzenia, bo każdy powinien je mieć. Od lat ze stałą motywacją bierze udział w lokalnych wydarzeniach kulturalno – artystycznych. Daje przykład aktywności osobom i rodzinom związanym ze spektrum autyzmu oraz innym otwartym ludziom , niosąc przekaz, że pomimo to, on też, tak jak inni, chce mieć swoje pasje i robić to, co lubi. Swoim przyjemnym, ciepłym głosem zaśpiewa w pierwszej części koncertu sam, śmiało prezentując bliskie mu piosenki pochodzące z repertuarów znanych wykonawców. Pokaże tym samym, z jakimi tekstami się identyfikuje i co lubi. Zaprezentuje efekty swojego zaangażowania i pracy po 4 latach rozwijania muzycznych zainteresowań: udziału w warsztatach piosenki żeglarskiej w ramach projektu Szanty we Włochach i 2-letniej nauki śpiewu w szkole Konador.

Wybrane piosenki to utwory dostosowane tempem i rytmem do możliwości Tomka, piosenki z mądrymi tekstami, śpiewane na jego indywidualny sposób, jego nietuzinkowym głosem.

Zespół Janusz & Przyjaciele to grupa znanych Tomkowi pasjonatów wywodząca się z korzeni harcerskich, śpiewająca o pasjach, aktywnościach, życiu i przygodzie, piosenki znane i lubiane jak również własne kompozycje.

Artyści bardzo serdecznie zapraszają na ten wyjątkowy koncert wszystkich poszukiwaczy łagodnych muzycznych wrażeń, miłej atmosfery, przyjaźni, miłośników odkrywania nieznanych rewirów oraz posiadaczy otwartych serc i postaw życiowych.

Można wspomóc Tomka w rozwoju jego pasji, która jednocześnie ma dla niego bardzo terapeutyczne znaczenie i wpływa na rozwój samodzielności, biorąc udział w zrzutce na pomagam.pl do której serdecznie zapraszamy.

Organizatorzy :

Beata Jaszczur

we współpracy z Janusz & Przyjaciele

oraz Apteką Sztuki i Jakubem Ptaszyńskim