Schroniska turystyczne okresu międzywojennego - żywe wspomnienia 12.12.2022 12:42 Obiekty turystyczne okresu międzywojennego uwidocznione na fotografiach pochodzących z zasobów Narodowego Archiwum Cyfrowego, a także ze zbiorów Polony, prezentują organizatorzy wystawy: Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego oraz Polskie Towarzystwo Tatrzańskie.

Ekspozycja dostępna jest w Galerii Trasy WZ na warszawskiej Starówce. Przygotowanych zostało 60 plansz, na których organizatorzy przedstawiają architekturę obiektów, będącymi kiedyś prawdziwymi perłami. Większość z pokazywanych budowli nie przetrwała do czasów obecnych, uległy zniszczeniu. Te które przetrwały mają dziś zupełnie inny wygląd, co zawdzięczają licznym przebudowom i remontom. Organizatorzy nie mają na celu zapoznawania z historią obiektów, nie ma zatem pełnych opisów poszczególnych budowli. Demonstrowane plansze ukazują ich wygląd, tak aby zaciekawić oglądających wystawę, sprawić, by każdy z nich poczuł potrzebę samodzielnego zgłębienia wiedzy. Przybliżanie architektury obiektów to swoista nauka historii, szczególnie dla młodego pokolenia. Nikt z nas nie pamięta okresu powstawania tych budowli, z których wiele miało burzliwą historię. Tylko nielicznym z nich udało się przetrwać burzliwy okres naszej historii, szczególnie czas II Wojny Światowej, gdy barbarzyńskie działania okupanta doprowadziły do likwidacji wielu obiektów turystycznych.

Na pokazywanych planszach organizatorzy umieścili kilka współczesnych obiektów, robiąc to z rozmysłem, by zachować harmonię pomiędzy czasem przeszłym a obecnym, by oglądający wystawę przechodnie mieli możliwość porównania z tym co zapamiętali w kadrach własnej pamięci, powspominania chwil, gdy samemu gościli w tych miejscach kilkadziesiąt lat temu.

Wystawa w Galerii Trasy WZ jest dostępna do połowy stycznia przyszłego roku. Organizatorzy w roku 2023 zamierzają ją prezentować w innych punktach wystawienniczych. Planowane są także prezentacje połączone z prelekcjami tematycznymi.

Cykl wydarzeń związanych z prezentacją wystawy dofinansowany jest z środków z budżetu Województwa Mazowieckiego

Zapraszamy do obejrzenia wystawy – naprawdę warto.

