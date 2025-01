ROSSINI | THEODORAKIS | RESPIGHI - Koncert Karnawałowy Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus 10.01.2025 10:25

18 stycznia 2025, godz. 19.00

Studio Koncertowe Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie

Wykonawcy

Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa

Stathis Karapanos | flet, dyrygent

Program

Gioachino Rossini

Uwertura do opery Wilhelm Tell

Mikis Theodorakis

Suita z muzyki do filmu Grek Zorba

(ar. Achilleas Wastor, Stathis Karapanos)

przerwa

Ottorino Respighi / Gioachino Rossini

Suita z baletu La Boutique fantasque

Wilhelm Tell to na poły legendarny szwajcarski bohater z początku XIV wieku, zapamiętany za swój sprzeciw wobec tyranii. Jego historia stała się kanwą dzieł literackich, a także ostatniej opery Gioachina Rossiniego skomponowanej dla Paryża w 1829 roku. Autonomiczny żywot wiedzie efektowna, ilustracyjna uwertura do tego dzieła, jedna z najbardziej kochanych symfonicznych miniatur.

Po wycofaniu się z życia operowego Rossini stworzył m.in. żartobliwy cykl fortepianowy Péchés de vieillesse („Grzechy starości”) i to właśnie utwory tam zawarte posłużyły za kanwę baletu La Boutique fantasque wystawionego (1919) w Londynie w choreografii Léonide’a Massine’a. Barwnej orkiestracji dokonał (później zaś opracował muzykę baletową w formie suity) włoski kompozytor Ottorino Respighi, który w dobie estetycznych przemian początków XX wieku pozostawał wierny neoromantycznemu językowi muzycznemu.

Zmarły w 2021 roku Mikis Theodorakis, jedna z ikon współczesnej muzyki greckiej (także polityk i działacz na rzecz praw człowieka, więziony w okresie dyktatury „czarnych pułkowników”), odbył studia muzyczne w Paryżu (m.in. u Oliviera Messiaena) i tworzył ambitne dzieła koncertowe, jednak światową sławę przyniosła mu muzyka filmowa, zwłaszcza do Greka Zorby w reż. Michaela Cacoyannisa z 1964, z niezapomnianą tytułową rolą Anthony Quinna. Szczególną popularność zdobył taniec sirtáki kojarzony odtąd z ludową muzyką grecką, chociaż… w niej nie istniał (mimo że miał pierwowzory) – został wymyślony i opracowany na potrzeby filmowej sceny. Ścieżka Zorby obfituje w wiele pięknych, a mniej dziś pamiętanych motywów, które zestawi i przypomni ciekawa koncertowa suita.

Karnawałowy koncert poprowadzi pochodzący z Aten młody flecista Stathis Karapanos, znany na międzynarodowych estradach, aktywny także jako dyrygent. Muzyk o wszechstronnych zainteresowaniach sięga także po etniczne i niekonwencjonalne odmiany fletów. Ceniony solista i kameralista ma w dorobku prawykonania nowych utworów, a prezentowana suita z eksponowaną partią fletu jest nową aranżacją muzyki Theodorakisa, zrealizowaną przez Karapanosa (i z jego inicjatywy) wraz z Achilleasem Wastorem. [pmac]

