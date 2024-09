Premiera opowiadania historycznego “Zapach mirry” w formie słuchowiska. 09.09.2024 16:33 Pomysł na pisanie opowiadań historycznych zrodził się z pragnienia ożywienia 2000-letniej historii chrześcijaństwa na Bliskim Wschodzie. Historia ta jest pełna fascynujących motywów, których głębi można dotknąć i doświadczyć podczas poznawania fikcyjnej historii bohaterów. Ponadto opowiadania są doskonałym sposobem na ukazanie wartości chrześcijańskich poprzez historie bohaterów i wybory, których dokonują.

1

“Zapach mirry” to opowiadanie zanurzone w realiach Jerozolimy z IV w. n.e. Przedstawiona jest w nim historia Nersesa, który przybywa do Jerozolimy na uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego. Choć jest chrześcijaninem, jego celem nie jest udział w uroczystościach lecz pragnienie odnalezienia Libaniosa, handlarza perfum, od którego pragnie uzyskać informacje konieczne do wykonania osobistej zemsty na mordercy swojej córki. Wkrótce jednak spotkanie z wyjątkowym kaznodzieją rzuci nowe światło na pragnienie zemsty, cierpienie i krzyż. Poznając historię Nersesa, wchodzimy również w świat wczesnochrześcijańskiej Jerozolimy, mamy okazję posłuchać gwaru jej ulic, usłyszeć śpiew w świątyni i poczuć zapachy towarzyszące świętowaniu.

Słuchowisko zostało nagrane z udziałem aktorów: Jacek Rozenek (narrator), Zbigniew Borek (Nerses, główny bohater), Krzysztof Nowik (kaznodzieja Sofroniusz), Sylwia Hazboun (śpiew, komentarz historyczny). Nagranie zostało uzupełnione udźwiękowieniem, które dodatkowo ożywia opowieść. Jego premiera zaplanowana jest na 9 września 2024, a promocja potrwa przez cały tydzień aż do Uroczystości Podwyższenia Krzyża Świętego, 14 września. Słuchowisko dostępne będzie na platformie YouTube. Całość trwa około 50 minut.

Posłuchaj premiery słuchowiska Zapach mirry | opowiadanie historyczne Sylwii Hazboun