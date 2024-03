Premiera „Księdza Marka” w reżyserii Jacka Raginisa w Audytorium Muzeum Historii Polski 15.03.2024 15:12 Historia o niedających się poskromić namiętnościach, wojnie, zdradzie i przebaczeniu. Jeden z trzech utworów, które Słowacki, jak pisał w liście do matki, mógłby przeczytać przed samym Chrystusem. Teatr Klasyki Polskiej zaprasza na „Księdza Marka” Juliusza Słowackiego w reżyserii Jacka Raginisa. Premiera 23 marca 2024 w Audytorium Muzeum Historii Polski. Na scenie bogata synergia osobowości aktorskich. Wystąpią między innymi: Julia Łukowiak, Sebastian Fabijański, Jarosław Gajewski, Ksawery Szlenkier, Dariusz Kowalski, Maciej Wyczański, Krzysztof Krupiński i Filip Kowalczyk.

Rok 1768, Bar, do miasta zbliżają się Rosjanie. Ważą się losy zrywu, nazywanego przez niektórych historyków pierwszym polskim powstaniem narodowym. Obrońcy grodu mogą jeszcze z niego uciec, albo podjąć walkę z niewielkimi szansami na zwycięstwo. W takich okolicznościach Juliusz Słowacki umieszcza bohaterów „Księdza Marka”. Jego postacie to ludzie z krwi i kości, a więc z wad i zalet, wzniosłości i podłości, wewnętrznych rozterek, sprzecznych, rozrywających ich od środka uczuć.

W dynamicznej i monumentalnej inscenizacji Jacka Raginisa ukazana zostanie wielość wymiarów arcydzieła Słowackiego. Los narodu i losy indywidualne, Historia Ojczyzny i historie osobiste pisane krwią, łzami, zbrodnią, miłością, zemstą i przebaczeniem.

– Słowacki nie zaprasza nas do obejrzenia historycznej dokudramy – ,,Ksiądz Marek’’ to okazja, aby ukazać dramat, w którym zbiorowość i jednostki walczą o swoją podmiotowość. O suwerenność. To pragnienie podmiotowości może się objawiać w jej silnej obronie, w domaganiu się uznania praw, ale może oznaczać narzucanie innym swojej woli za cenę śmierci i cierpienia – mówi reżyser spektaklu Jacek Raginis.

Bohaterowie „Księdza Marka” mają dusze niespokojne i żarliwe serca. Żydówka Judyta (Julia Łukowiak) rozdarta między judaizmem – wiarą jej przodków, a chrześcijaństwem, walczy z pragnieniem zemsty i cierpi przez zdradę, której się dopuściła. Klemens Kosakowski (Sebastian Fabijański), przechodzi na naszych oczach niespodziewaną przemianę, walczy z paradoksami własnej natury, w której duma i dobroć mieszają się z zapalczywością. Z lekkomyślnego, pogrążonego w długach przez hazard hulaki przeistacza się w pokutnika pragnącego zadośćuczynić swoim grzechom.

Między nimi Ksiądz Marek (Jarosław Gajewski). Surowy dla Kosakowskiego, miłosierny dla Judyty, charyzmatyczny przywódca duchowy, orędownik walki do końca, wreszcie męczennik. Chwyta za broń w Barze, podczas gdy zwolennicy „starego porządku” opuszczają miasto, nie wierząc w zwycięstwo. To w tym trójkącie tęsknot, ambicji, mistycznych wizji i całkiem przyziemnych żądz rozgrywa się największy dramat w utworze Słowackiego.

Czy wraz z upadkiem ojczyzny, upadną dusze jego bohaterów? Czy klęska militarna pociągnie za sobą również klęskę moralną? Czy zwycięstwo Rosjan będzie ostateczne? Te i inne pytania stawia spektakl Teatru Klasyki Polskiej w reżyserii Jacka Raginisa.

Bilety dostępne są na: Teatr Klasyki Polskiej "Ksiądz Marek" | Bilety Online, Opis, Recenzje | 2024, 2025 - biletyna.pl

Muzeum Historii Polski w Warszawie (muzhp.pl)



Reżyseria i adaptacja - Jacek Raginis

Asystent reżysera - Michał Barczak

Scenografia i kostiumy - Aleksandra Reda

Asystentka scenografki - Zuzanna Królikiewicz

Asystentka kostiumografki - Natalia Burzyńska

Muzyka - Marcin Pospieszalski

Efekty muzyczne - Natalia Sikorska

Projekcje - Kamila Siwińska

Ruch sceniczny - Jarosław Staniek, Katarzyna Zielonka

Reżyseria światła - Andrzej Musiał

OBSADA:

Ksiądz Marek - Jarosław Gajewski

Żydówka Judyta - Julia Łukowiak

Kosakowski - Sebastian Fabijański

Marszałek Krasiński - Leszek Zduń

Regimentarz - Dariusz Kowalski

Ksiądz Przełożony - Paweł Lipnicki

Starościc - Filip Kowalczyk

Towarzysz - Maciej Wyczański

Artylerzysta/Cechowy - Maciej Kozakoszczak

Żyd Rabin - Krzysztof Krupiński

Jozafat - Henryk Gołębiewski

Bojwił - Juliusz Godzina

Litwini - Tomasz Osica, Maciej Zuchowicz

Szlachta - zespół taneczny

Pułaski - Michał Barczak

Branecki - Ksawery Szlenkier

Adjutant - Sebastian Ryś

Kreczetnikow - Michał Chorosiński

Suwarow, Moskal - Bartosz Turzyński



Informacje uzupełniające:

Teatr Klasyki Polskiej studiuje i wystawia najwybitniejsze polskie dramaty oraz adaptacje arcydzieł polskiej literatury dawnej, zgodnie z ich literą i duchem, w oparciu o rzetelny warsztat i we współpracy z wybitnymi twórcami teatru. Jedną z form działalności Teatru Klasyki Polskiej są objazdy po kraju oraz zagraniczne tournée, adresowane przede wszystkim do rozsianej po świecie Polonii. Celem działań instytucji jest integracja wspólnot, wzmacnianie ich tożsamości poprzez przypominanie bogactwa melodii polskiego języka, historii i zwyczajów. Teatr Klasyki Polskiej to nowa, wielka szansa dla widzów na kontakt z arcydziełami rodzimej literatury, dla inwestorów i mecenasów – na stworzenie polskiej marki teatralnej o międzynarodowym zasięgu i znaczeniu.