Pojazdy autonomiczne – wyzwania oraz szanse dla gospodarki i obronności 25.11.2024 17:09 W dniach 27-28 listopada 2024 r. odbędzie się druga edycja konferencji naukowo-technicznej pn. „Pojazdy autonomiczne – wyzwania oraz szanse dla gospodarki i obronności państwa”.

Celem konferencji jest integracja środowisk badawczo-rozwojowych, przemysłowych i służb mundurowych na rzecz realizacji wspólnych prac B+R w obszarze automatyzacji pojazdów. Konferencja to doskonała okazja, by wspólnie rozmawiać o potrzebach, możliwościach oraz wyzwaniach związanych z rozwojem pojazdów zautomatyzowanych. Uczestnictwo w tym wydarzeniu daje możliwość zdobycia aktualnych informacji o postępie technologicznym, a także o przyszłości pojazdów zautomatyzowanych w Polsce.

Tematyka konferencji obejmuje kluczowe aspekty rozwoju technologii autonomicznych, takie jak bezzałogowe pojazdy lądowe, systemy lokalizacji i komunikacji V2X, zastosowanie sztucznej inteligencji, a także kwestie prawno-techniczne, etyczne i społeczne związane z automatyzacją pojazdów i transportu. Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z nowinkami technologicznymi, regulacjami oraz przyszłymi trendami w tej dynamicznie rozwijającej się branży.

Konferencja zgromadzi ekspertów, naukowców i przedstawicieli sektora publicznego, którzy wspólnie omówią wpływ przedmiotowej technologii na rozwój gospodarki oraz wizję zapewnienia bezpieczeństwa narodowego. W programie wydarzenia przewidziano prelekcje, sesję plakatową, prezentację osiągnięć i oferty przemysłu oraz pokaz technologii.

Wydarzenie zapewni przedstawicielom środowisk badawczo-rozwojowych, przemysłu oraz służb mundurowych przestrzeń do wymiany wiedzy i doświadczeń.

Organizatorami konferencji są: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji oraz Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej.

Łukasiewicz – PIMOT to instytut Sieci Badawczej Łukasiewicz, który wypełniając swoją misję rozwija kompetencje w obszarze automatyzacji pojazdów dla celów podejmowania prac B+R oraz realizacji procesów potwierdzania zgodności takich pojazdów z wymaganiami w aspekcie bezpieczeństwa. „Pojazdy autonomiczne muszą działać niezawodnie w różnych warunkach pogodowych i drogowych, a także właściwie reagować na nieprzewidziane sytuacje” – podkreśla Witold Luty, dyrektor Łukasiewicz – PIMOT. Witold Luty zaznacza, że nowoczesne pojazdy są wyposażone w zaawansowane systemy czujników, kamer, radarów i LiDAR-ów, co pozwala im na precyzyjne mapowanie otoczenia oraz bezpieczne poruszanie się nawet w trudnych warunkach. „Nasze badania koncentrują się na zapewnieniu, że te systemy działają bezbłędnie w każdych okolicznościach oraz są w stanie reagować na nagłe zdarzenia. Instytut odgrywa tu kluczową rolę, dostarczając ekspertyzy i prowadząc testy, które umożliwiają lepsze zrozumienie zachowań pojazdów autonomicznych” – tłumaczy.

Eksperci przewidują, że wprowadzenie pojazdów zautomatyzowanych do powszechnego użytku stanie się przełomem porównywalnym z pojawieniem się komputerów czy telefonii komórkowej. Zdaniem specjalistów, automatyzacja pojazdów będzie miała znaczący wpływ na gospodarkę, obronność, bezpieczeństwo państwa oraz wiele innych obszarów życia społecznego. „Automatyzacja pojazdów przyczyni się do obniżenia kosztów działalności przedsiębiorstw, co w efekcie wpłynie na ceny towarów i usług. Zmiany odczuwalne będą także na rynku pracy, zwłaszcza w zawodzie kierowcy. Dodatkowo, rozwój pojazdów autonomicznych zwiększy komfort życia oraz podniesie poziom bezpieczeństwa na drogach” – mówi Witold Luty.

Z kolei „Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej rozwija swoje kompetencje w obszarze innowacyjnych rozwiązań technologicznych stosowanych nie tylko w pojazdach, lecz także nośnikach uzbrojenia. Automatyzacja pojazdów to szansa na podniesienie efektywności procesów, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa naszego państwa. Dlatego, w ramach szeroko zakrojonej działalności badawczej i rozwojowej w obszarze techniki Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej w Sulejówku koncertuje swoje działanie na realizacji projektów związanych z rozwojem technologii autonomicznych. W zakresie swojej misji Instytut nie tylko prowadzi prace rozwojowe nad systemami autonomicznymi, ale także testuje gotowe rozwiązania dedykowane głównie wojskom lądowym, które mogą zrewolucjonizować logistykę i zdolności operacyjne Sił Zbrojnych RP. Przykładem takich rozwiązań są pojazdy TAERO i KUNA, które powstały w ramach konsorcjum z firmami zajmującymi się innowacyjnymi technologiami obronnymi, w tym automatyzacją pojazdów” – stwierdza płk Michał Ceremuga dyrektor Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej (WITPiS).

„Ważnym elementem w procesie wdrażania innowacyjnych rozwiązań technologicznych jest sam etap prowadzenia badań, a nowopowstałe w WITPIS Centrum Badawczo-Testowe WISŁA doskonale wpisuje się w ten proces. Centrum jest szczególnie istotne w kontekście oceny i certyfikacji pojazdów wojskowych oraz systemów ich wyposażenia, szczególnie w ramach projektów związanych z synergią autonomicznych technologii z uzbrojeniem, w tym z systemami obrony przeciwrakietowej i przeciwlotniczej. Testowanie pojazdów wojskowych wyposażonych w autonomiczne systemy nawigacji i komunikacji, a także ocena ich zdolności do działania w złożonych i zmiennych warunkach pola walki, stanowi istotny element integracji pojazdów autonomicznych z nowoczesnymi systemami obrony” - mówi dyrektor WITPiS.

Na koniec płk Michał Ceremuga dodaje, iż „Powstające aktualnie na terenie Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej kolejne centrum, tj. Centrum Badawczo-Testowe Czołgów i Pojazdów Gąsienicowych, znacząco rozszerzy możliwość testowania najnowocześniejszych czołgów i pojazdów gąsienicowych, zarówno pod kątem ich automatyzacji, jak i innych aspektów, takich jak: wytrzymałość, mobilność czy kompatybilność z nowoczesnymi systemami uzbrojenia. Centrum będzie wsparciem rozwoju polskiej myśli technicznej w obszarze autonomicznych pojazdów wojskowych, co zwiększy gwarancje, szczególnie w obliczu toczącej się wojny na Ukrainie, iż wojsko polskie dysponować będzie sprzętem najwyższej jakości, spełniającym współczesne standardy

technologiczne”.

Więcej informacji można znaleźć na stronie konferencji: https://pimot.lukasiewicz.gov.pl/konferencjanaukowotechniczna/