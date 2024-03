Perspektywy Women in Tech Summit 2024 27.03.2024 11:53 Tech-life balance na Perspektywy Women in Tech 2024

Zapraszamy na największe wydarzenie technologiczne w Europie! Szósta edycja wyjątkowej konferencji dla kobiet w technologiach, czyli Perspektywy Women in Tech Summit 2024, odbędzie się 12-13 czerwca w Warszawie (EXPO XXI) i z dużym prawdopodobieństwem, tak jak przed rokiem, gościć będzie co najmniej 10 000 uczestniczek i uczestników z ponad 80 krajów. Partnerzy wydarzenia (blisko 100!) to największe firmy technologiczne oraz najlepsze uczelnie techniczne. To tylko kilka ważnych liczb, z jakimi startuje w 2024 rok organizator wydarzenia: Fundacja Edukacyjna Perspektywy.

− Organizujemy Perspektywy Women in Tech Summit, ponieważ od lat troszczymy się o zwiększenie udziału kobiet w IT/Tech, by technologiczna przyszłość świata była tworzona z myślą o potrzebach wszystkich użytkowników, a proponowane rozwiązania stawały się coraz lepsze dzięki uwzględnianiu różnorodnych perspektyw − mówi dr Bianka Siwińska, pomysłodawczyni konferencji i CEO Fundacji Edukacyjnej Perspektywy.

Tematem wiodącym tegorocznej konferencji jest tech – life balance. Jak tłumaczy dr Siwińska: − Technologia to nasza supermoc, ale musimy zadbać o to, by była dla nas jak najbardziej przyjazna. W świecie, w którym jesteśmy nieustannie bombardowani_ane innowacjami, newsami i aktualizacjami, opanowuje nas coraz większe cyfrowe zmęczenie. Stąd właśnie hasło tegorocznego Perspektywy Women in Tech Summit i propozycja na cały rok jako Year of Tech-Life Balance.

W ten sposób po raz kolejny Perspektywy Women in Tech Summit stanie się miejscem dyskusji wyprzedzającej tematy standardowo podejmowane na konferencjach technologicznych. Przypomnijmy: to właśnie Summit był w Polsce pierwszym wielkoskalowym wydarzeniem pozytywnym klimatycznie – organizatorzy konferencji od 2022 r. liczą, redukują i kompensują z nawiązką emisję gazów cieplarnianych związaną z realizacją wydarzenia! W tym roku jako pierwsi aktywnie włączą się w działania na rzecz restytucji obszarów wodno-błotnych!



Kilka danych o PWiTS:

VI edycja wydarzenia, w czasie którego przez 2 superintensywne dni na 5 scenach i w ramach 60 warsztatów rozważane będą tematy: komputery kwantowe, interakcje human-machine, neurodiversity, data science, sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe, deep tech, rozwiązania chmurowe, a także cyfrowa ekologia i cyberbezpieczeństwo oraz wiele, wiele innych;

; przyciągnie 500 najlepszych ekspertów z branży i 100 największych firm technologicznych ;

; będzie miejscem ogromnych Targów Kariery z mnóstwem atrakcyjnych ofert pracy i branżowym networkingiem!

Konferencja Perspektywy Women in Tech Summit w ciągu zaledwie kilku lat stała się największym wydarzeniem dla kobiet w technologiach w Europie i Azji. Traktowana jest też jako stałe miejsce spotkań osób C-level, profesjonalistek i studentek kierunków nowotechnologicznych. Co roku ogłaszamy w czasie PWiTS zestawienie TOP-100, czyli listę najlepszych ekspertek specjalizujących się w różnych technologiach, nauce i innowacjach (AI, cloud computing, 5G, cybersecurity) – w roku 2024 tematem TOP-100 będzie data science.

Konferencja PWiTS ma charakter niekomercyjny – dla studentek i studentów kierunków technicznych, fizyki i matematyki oferowane są bezpłatne bilety! Zapraszamy do EXPO XXI w Warszawie (ul. Prądzyńskiego 12/14) na wydarzenie, które jest fenomenem w skali Europy!

Po więcej informacji zapraszamy na: https://womenintechsummit.pl/



Breaking News!

Gościnią specjalną na Perspektywy Women in Tech Summit będzie Gitanjali Rao – młodziutka wynalazczyni, autorka i inspirująca mówczyni, która promuje STEM na całym świecie. W 2020 r. Rao za swoje wynalazki oraz prowadzone przez nią warsztaty STEM została uhonorowana tytułem TIME Kid of the Year magazynu TIME. Jej wynalazki: Kindly, aplikacja do walki z cyberprzemocą; Tetyda, innowacyjne narzędzie do wykrywania skażenia wody pitnej ołowiem; Epione, urządzenie do wczesnego diagnozowania uzależnienia od opioidów. Ma na swoim koncie tytuł Forbesa „30 Under 30 in Science” (2019), tytuł „Top Young Innovator” i UNICEF Youth Advocate na rok 2021 na Dubai World Expo (za wykorzystanie nauki do rozwiązywania problemów społecznych) oraz nagrodę społeczności Muhammeda Ali Humanitarian i Martina Luthera Kinga za bezinteresowną służbę na rzecz uczniów obozów dla uchodźców. Jest też autorką przetłumaczonej na 6 języków książki „Przewodnik młodego innowatora po STEM”.

Obecnie Rao jest studentką pierwszego roku w Massachusetts Institute of Technology.



Organizator

Fundacja Edukacyjna Perspektywy – uznana organizacja non profit, która inspiruje, łączy i wspiera kobiety w technologiach, nauce i innowacjach w Europie i Azji Środkowej, a partneruje jej ponad 100 największych firm technologicznych oraz najlepsze uczelnie techniczne w Polsce. Prowadzimy szereg działań inspiracyjnych dla młodych kobiet w technologiach i nauce: IT for SHE, LeaderSHEp Academy, Shesnnovation Academy, Dziewczyny do nauki!, Dziewczyny w grze, a także program stypendialny dla studentek informatyki: Nowe technologie dla dziewczyn. W większość działań wbudowujemy element mentoringu – bo wierzymy w wartość relacji, w której osoby z doświadczeniem chcą się nim dzielić z dziewczynami z potencjałem. Od 17 lat wspieramy dziewczyny w wyborze kierunków technicznych i ścisłych w ramach pionierskiej i największej w Polsce akcji Dziewczyny na politechniki! i Dziewczyny do ścisłych!

Więcej o projektach: https://womenintech.perspektywy.org/