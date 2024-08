PAIH Forum Biznesu 2024 - Miejsce Spotkań Liderów! 22.08.2024 14:24 PAIH Forum Biznesu to największe w Polsce, coroczne wydarzenie poświęcone kreowaniu nowych rozwiązań i możliwości polskich przedsiębiorców. Najważniejsze na scenie biznesowej wydarzenie w kraju odbędzie się już 2 i 3 października na PGE Narodowym.

PAIH Forum Biznesu 2024 (autor: Agnieszka Bolimowska)

PAIH Forum Biznesu skupia w jednym miejscu liderów biznesu, praktyków, przedstawicieli świata nauki i administracji państwowej, a przede wszystkim ekspertów PAIH. To jedyna w roku okazja do bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami wszystkich Zagranicznych Biur Handlowych PAIH z ponad 70 rynków zagranicznych oraz doradcami z centrali Agencji i regionalnych biur rozsianych po całej Polsce. Już po raz piąty Forum będzie stanowić przestrzeń do budowania relacji biznesowych i wymiany doświadczeń.

– PAIH Forum Biznesu z roku na rok cieszy się rosnącym zainteresowaniem przedsiębiorców. Jesteśmy z tego dumni. Przygotowania do kolejnej, piątej edycji tego wydarzenia wchodzą w najważniejszą fazę. Zachęcam każdego przedsiębiorcę myślącego o rozwoju działalności do rejestracji i wzięcia udziału. Co roku uczestnicy Forum opuszczają je zaszczepieni nowymi ideami, ze zdobytą wiedzą i nowymi kontaktami. Spotkajmy się na żywo na PAIH Forum Biznesu już w październiku – mówi Andrzej Dycha, prezes zarządu PAIH.

Organizowane corocznie PAIH Forum Biznesu to więcej niż konferencja. To również przestrzeń dla innowacyjnych koncepcji, inspirujących opowieści i praktycznych rozwiązań. To wszystko czeka na uczestników podczas paneli i prezentacji na scenie głównej oraz w salach tematycznych. Wydarzenie stanowi największą w Polsce platformę, w ramach której można uzyskać wszechstronne porady i odkryć nowe perspektywy dla swojego biznesu. Poprzednia edycja Forum przyciągnęła 6000 uczestników. Uczestnicy PAIH Forum Biznesu mieli do dyspozycji 69 stanowisk i 11 scen, gdzie zorganizowanych zostało 85 warsztatów i paneli dyskusyjnych. Biorący udział w wydarzeniu przedsiębiorcy odbyli również 3700 spotkań z 410 ekspertami.

Rejestracja na nadchodzące PAIH Forum Biznesu 2024 ruszy już wkrótce. Więcej informacji znaleźć można na stronie https://paihforumbiznesu.gov.pl/

♦♦♦

O Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu

Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) jest instytucją doradczą wchodzącą w skład Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). To pierwszy punkt kontaktu dla eksporterów i inwestorów. Działa zarówno w Polsce, jak i poprzez sieć biur na całym świecie. Wzmacnia rozpoznawalność polskich marek na międzynarodowych rynkach, promuje rodzime produkty i usługi oraz rozwiązania technologiczne made in Poland. Agencja pomaga przedsiębiorcom w wyborze optymalnej ścieżki ekspansji za granicą. Wspiera również napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski oraz realizację polskich inwestycji w kraju. PAIH współpracuje z sektorem publicznym i partnerami regionalnymi, oferując m.in.: szkolenia, audyt i promocję nieruchomości inwestycyjnych, współpracę przy organizacji misji biznesowych oraz wsparcie komunikacyjne przy realizacji wspólnych projektów.