Nominowani do nagrody Koryfeusz Muzyki Polskiej 2024. 27.09.2024 16:02 4 listopada w Filharmonii Narodowej w Warszawie poznamy laureatów czternastej edycji nagrody Koryfeusz Muzyki Polskiej. Laureaci wybrani przez środowisko muzyczne odbiorą statuetki w kategoriach Osobowość roku, Wydarzenie roku, Nagroda honorowa oraz Odkrycie roku. Już 2 października rozpocznie się głosowanie, które wyłoni laureatów tegorocznej edycji.

Rada Programowa Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca podczas posiedzenia 24 września wytypowała nominowanych we wszystkich kategoriach spośród 151 zgłoszeń.

O miano Koryfeusza Muzyki Polskiej 2024 rywalizować będą:

w kategorii Osobowość roku:

Leszek Możdżer – za działalność artystyczną ze szczególnym uwzględnieniem albumu Composites nagranym z Orkiestrą Instrumentów Dawnych MACV Warszawskiej Opery Kameralnej.

– za działalność artystyczną ze szczególnym uwzględnieniem albumu Composites nagranym z Orkiestrą Instrumentów Dawnych MACV Warszawskiej Opery Kameralnej. Jakub Józef Orliński – za bogatą działalność koncertową, wiele wybitnych kreacji artystycznych na największych scenach operowych świata.

– za bogatą działalność koncertową, wiele wybitnych kreacji artystycznych na największych scenach operowych świata. Piotr Orzechowski Pianohooligan – za bezkompromisowość, konsekwencję i różnorodność kreacji artystycznych oraz redefiniowanie granic muzyki improwizowanej.

– za bezkompromisowość, konsekwencję i różnorodność kreacji artystycznych oraz redefiniowanie granic muzyki improwizowanej. Krzysztof Pastor – za utrzymywanie nieprzerwanie przez 15 lat wysokiego poziomu artystycznego Polskiego Baletu Narodowego, za powołanie zespołu PBN Junior, dającego szansę młodym artystom baletu oraz za wieczór choreograficzny „Bolero+”.

– za utrzymywanie nieprzerwanie przez 15 lat wysokiego poziomu artystycznego Polskiego Baletu Narodowego, za powołanie zespołu PBN Junior, dającego szansę młodym artystom baletu oraz za wieczór choreograficzny „Bolero+”. Anna Szostak – za utrzymywanie wysokiego poziomu artystycznego zespołu Camerata Silesia oraz szereg nagrań płytowych i koncertów w sezonie artystycznym 2023/2024.

w kategorii Wydarzenie roku:

10-lecie kooperatywy muzycznej Hashtag Ensemble – za serię jubileuszowych wydarzeń artystycznych, otwartość na różnorodnych odbiorców, AżTak Festiwal oraz prężną działalność społecznej instytucji kultury Hashtag Lab.

– za serię jubileuszowych wydarzeń artystycznych, otwartość na różnorodnych odbiorców, AżTak Festiwal oraz prężną działalność społecznej instytucji kultury Hashtag Lab. XI Międzynarodowy Konkurs Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga – za wysoki poziom organizacji jednego z najważniejszych konkursów dyrygenckich, z rekordową liczbą 260 zgłoszeń dyrygentów z całego świata.

– za wysoki poziom organizacji jednego z najważniejszych konkursów dyrygenckich, z rekordową liczbą 260 zgłoszeń dyrygentów z całego świata. 25. Festiwal Bachowski w Świdnicy – za stworzenie miejsca spotkań wielu pokoleń słuchaczy o zróżnicowanym doświadczeniu koncertowym, integrowanie i docieranie do lokalnych społeczności z uznanymi artystami i bogatym repertuarem.

– za stworzenie miejsca spotkań wielu pokoleń słuchaczy o zróżnicowanym doświadczeniu koncertowym, integrowanie i docieranie do lokalnych społeczności z uznanymi artystami i bogatym repertuarem. Jubileusz 70-lecia Chóru Filharmonii Narodowej – za bogaty program obchodów jubileuszu, potwierdzający najwyższy poziom wykonawstwa jednego z najważniejszych zespołów chóralnych w Polsce.

– za bogaty program obchodów jubileuszu, potwierdzający najwyższy poziom wykonawstwa jednego z najważniejszych zespołów chóralnych w Polsce. Wydanie albumu „Wandering Songs”. Weronika Grozdew & Musos – za przedstawienie pieśni wędrownych w niezwykle ciekawy i wielowątkowy sposób, spójną wizję artystyczną oraz wysoki poziom wykonawczy.

w kategorii Odkrycie roku:

Paweł Lelek – za działalność koncertową w roli organisty i dyrygenta oraz prawykonania w sezonie 2023/2024.

– za działalność koncertową w roli organisty i dyrygenta oraz prawykonania w sezonie 2023/2024. Regence sonore – za debiut konkursowy na Göttingen Händel Competition 2024 i zdobycie dwóch z pięciu przyznanych nagród oraz działalność koncertową na festiwalach muzyki dawnej.

– za debiut konkursowy na Göttingen Händel Competition 2024 i zdobycie dwóch z pięciu przyznanych nagród oraz działalność koncertową na festiwalach muzyki dawnej. Joanna Natalia Ślusarczyk – za zdobycie nagrody dla najlepszego polskiego dyrygenta podczas XI Międzynarodowego Konkursu Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga w Katowicach.

– za zdobycie nagrody dla najlepszego polskiego dyrygenta podczas XI Międzynarodowego Konkursu Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga w Katowicach. Piotr Wacławik – za pełnienie funkcji dyrygenta-asystenta Filharmonii Narodowej oraz otrzymanie prestiżowego stypendium dyrygenckiego w Elbphilharmonie Hamburg.

– za pełnienie funkcji dyrygenta-asystenta Filharmonii Narodowej oraz otrzymanie prestiżowego stypendium dyrygenckiego w Elbphilharmonie Hamburg. Antoni Wrona – za zdobycie wielu nagród i wyróżnień, w tym III nagrody na 12. Międzynarodowym Konkursie Wiolonczelowym im. Witolda Lutosławskiego oraz dynamicznie rozwijającą się karierę.

Ze względu na charakter Nagrody honorowej nazwisko laureata zostanie ogłoszone dopiero podczas Gali wręczenia nagród. Kandydatury do tej nagrody zostaną poddane głosowaniu Kolegium Elektorów, którego członkami są przedstawiciele krajowych organizacji i instytucji muzycznych, przedstawiciele mediów oraz wszyscy dotychczasowi laureaci wyróżnienia.

Wyboru laureatów we wszystkich kategoriach, podczas tajnego głosowania, dokonuje Kolegium Elektorów, a na werdykt w kategorii Odkrycie roku dodatkowo wpływa otwarte głosowanie publiczności. Zagłosować na laureata w tej kategorii będzie można od 2 do 9 października br. na stronie www.koryfeusz.org.pl

Równolegle odbywać się będzie tajne głosowanie Kolegium Elektorów, które wyłoni laureatów we wszystkich kategoriach.

Wyniki głosowania poznamy 4 listopada br. podczas Gali w Filharmonii Narodowej w Warszawie. Laureaci otrzymają statuetki Koryfeusza autorstwa prof. Adama Myjaka. Organizatorem nagrody jest Narodowy Instytut Muzyki i Tańca. Wydarzenie finansowane jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Sylwetki nominowanych osób i opisy wydarzeń dostępne są na stronie www.koryfeusz.org.pl.

O NAGRODZIE

Nagrodę Koryfeusz Muzyki Polskiej środowisko przyznaje swoim najwybitniejszym przedstawicielom od 2011 roku. Nagroda jest wyróżnieniem dla osób, grup artystów i instytucji działających w obszarze różnorodnej – gatunkowo i chronologicznie – muzyki polskiej. Koryfeusz Muzyki Polskiej jest przyznawany twórcom, artystom wykonawcom, muzykologom, krytykom, dziennikarzom, humanistom, badaczom, animatorom, popularyzatorom i menedżerom kultury, grupom artystów, a także instytucjom, wydarzeniom artystycznym oraz różnorodnym projektom twórczym, animacyjnym i edukacyjnym. Nagroda przyznawana jest za dokonania w minionym sezonie artystycznym, z wyłączeniem Nagrody Honorowej wręczanej za całokształt działalności.