MROWNA JAZZ FESTIWAL 2024 13.11.2024 15:53 Burmistrz Grodziska Mazowieckiego wraz z Radą Miasta oraz Ośrodkiem Kultury zapraszają na drugą edycję Mrowna Jazz Festiwal, która odbędzie się w dniach 14-17 listopada 2024 r. Po ogromnym sukcesie zeszłorocznej edycji, festiwal powraca w jeszcze bogatszej odsłonie, oferując cztery dni pełne muzyki jazzowej.

1

Mrowna Jazz Festiwal to wydarzenie, które zachwyci zarówno koneserów jazzu, jak i tych, którzy dopiero odkrywają jego magię. Festiwal ma na celu uhonorowanie wybitnych kompozytorów i wykonawców polskiego jazzu, a także propagowanie tego gatunku wśród różnych pokoleń.

Na scenie Centrum Kultury w Grodzisku Mazowieckim wystąpią czołowi polscy jazzmani. W programie znajdą się występy takich gwiazd jak: Tomasz Wendt, Henryk Miśkiewicz, Kinga Głyk, Wojtek Pilichowski oraz Hania Derej. Każdy koncert to zupełnie inna podróż muzyczna – od energicznych dźwięków gitar basowych po emocjonujące solówki saksofonowe.

15 listopada, przed rozpoczęciem koncertów odbędzie się projekcja filmu dokumentalnego „Na zawsze Melomani” w reżyserii Rafała Mierzejewskiego. Film opowiada historię legendarnej grupy jazzowej Melomani, założonej w Łodzi na przełomie 1949 i 1950 roku, której członkami byli m.in. Jerzy „Duduś” Matuszkiewicz, Andrzej „Idon” Wojciechowski, Witold Sobociński oraz Krzysztof Komeda. Dokument przybliża sylwetki tych ikon polskiego jazzu, a także pokazuje ich wpływ na polską kulturę i film. Film wzbogacony jest materiałami archiwalnymi i wspomnieniami wielu znakomitych muzyków i twórców filmowych.

Podczas Mrowna Jazz Festiwal będzie można także obejrzeć wystawę plakatów „JAZZ NOT WAR!”, prezentującą 35 prac finalistów 4. Międzynarodowego Konkursu Plakatu We Want Jazz, który odbył się w 2022 roku pod tym samym hasłem. Na wystawie znajdą się zwycięskie plakaty Ukrainki Anny Black oraz Polek Zofii Klajs i Agnieszki Srokosz, a także prace artystów z różnych zakątków świata, m.in. ze Szwajcarii, Urugwaju, Chin, Iranu i Białorusi. Konkurs, organizowany przez Fundację Popularyzacji Muzyki Jazzowej EuroJAZZ, odbywa się co roku, a przewodniczącym jury jest Prof. Lech Majewski, wybitny plakacista i grafik.

Oprócz muzycznych doznań, Mrowna Jazz Festiwal to również niepowtarzalna okazja, by poznać tajniki gry na perkusji. 17 listopada, podczas Polskich Targów Perkusyjnych, będzie można spotkać polskich producentów i wypróbować najnowsze instrumenty. Tego samego dnia odbędą się warsztaty perkusyjne, zarówno dla dzieci, jak i dorosłych – świetna okazja do rozwinięcia swoich umiejętności pod okiem doświadczonych muzyków. Warsztaty i wykłady poprowadzą: Mateusz Modrzejewski, Aga Yano, Piotr Pacak, Dariusz Kaliszuk, Jan Emil Młynarski.

Festiwal zakończy się spektakularnym koncertem finałowym pt. "Tribute to Polski Jazz vol.2", który odbędzie się 17 listopada o godzinie 19:30. To już druga odsłona wyjątkowego projektu “Tribute to Polski Jazz”, który został stworzony specjalnie na tenże festiwal. Sukces pierwszej edycji odbił się szerokim echem na polskiej scenie jazzowej, co zaowocowało kontynuacją tego przedsięwzięcia. Projekt powstał z inicjatywy Tomasza Mądzielewskiego, koordynatora festiwalu. Tegoroczna edycja skupia się na wokalnych interpretacjach polskich kompozycji jazzowych, a na scenie wystąpią wybitni artyści: Ania Serafińska, Ania Szarmach, Natalia Lubrano oraz Mateusz Krautwurst. W programie znajdą się m.in. kompozycje z repertuaru: Ewy Bem, Urszuli Dudziak, Zbigniewa Wodeckiego, Andrzeja Zauchy, Grażyny Łobaszewskiej, Novi Singers. Zostaną zaprezentowane w specjalnie opracowanych, współczesnych aranżacjach.

Nie można także pominąć otwarcia festiwalu, które odbędzie się w zupełnie wyjątkowej formie. 14 listopada festiwal rozpocznie się od potańcówki swingowej, prowadzonej przez zespół The Swingin’ Beatz. To idealna okazja, by przenieść się w czasie do epoki złotych lat swingu i dać się ponieść tanecznej energii.

Bilety na poszczególne koncerty dostępne są na platformie bilety24.pl oraz stacjonarnie w kasach Kina Centrum Kultury (ul. Spółdzielcza 9, Grodzisk Mazowiecki).

Harmonogram MROWNA JAZZ FESTIWAL 2024:

14.11 | 19:00 - potańcówka swingowa - THE SWINGIN’ BEATZ

wydarzenie: https://www.facebook.com/events/1213317639813859/

wydarzenie: https://www.facebook.com/events/462996586793928

wydarzenie: https://www.facebook.com/events/506844255430625/

wydarzenie: https://www.facebook.com/events/8482853565164523/

wydarzenie: https://www.facebook.com/events/1033967481561833/

wydarzenie: https://www.facebook.com/events/1549843042610221/

wydarzenie: https://www.facebook.com/events/1075374644201027/

17.11 | 19:30 - TRIBUTE TO POLSKI JAZZ VOL.2 FEAT. Ania Szarmach, Ania Serafińska, Natalia Lubrano, Mateusz Krautwurst

wydarzenie: https://www.facebook.com/events/1205572914002335