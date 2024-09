Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza na 14. Forum Rozwoju Mazowsza 11.09.2024 08:02 Warszawa, 15 października 2024 roku, Stadion Legii Warszawa, ul. Łazienkowska 3 – Kluczowe wydarzenie poświęcone roli Unii Europejskiej w rozwoju Mazowsza.

Już 15 października 2024 roku Warszawa stanie się centrum spotkania kluczowych przedstawicieli administracji, biznesu, sektora naukowego oraz organizacji pozarządowych podczas 14. edycji Forum Rozwoju Mazowsza. To prestiżowe wydarzenie, organizowane przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, stanowi najważniejszą platformę do dyskusji o przyszłości Mazowsza w kontekście 20-lecia Polski w Unii Europejskiej.

Znakomici goście i liderzy opinii wśród uczestników

Podczas Forum będzie można spotkać kluczowych przedstawicieli polityki, biznesu, nauki oraz organizacji pozarządowych. W gronie zaproszonych gości znaleźli się m.in.: Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego, Mariusz Frankowski – Wojewoda Mazowiecki, Marcin Kierwiński – Poseł do Parlamentu Europejskiego, gen. broni rez. dr Mirosław Różański – Senator RP, Magdalena Roguska – Posłanka na Sejm RP, dr Karolina Małagocka – Akademia Leona Koźmińskiego, Dominika Lenkowska-Piechocka – Prezeska organizacji Who Will Save The Planet oraz Beata Borucka – założycielka SilverTV.

Bogaty program i kluczowe debaty o przyszłości Mazowsza

14. Forum Rozwoju Mazowsza będzie doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, inspiracji oraz pomysłów na efektywne wykorzystanie funduszy europejskich. Tegoroczna edycja oferuje niezwykle bogaty program, w tym debaty na głównej scenie oraz panele dyskusyjne w specjalnie przygotowanej przestrzeni offowej.

Na głównej scenie poruszane będą m.in. tematy takie jak:

„Mazowsze w Unii Europejskiej: Droga do Rozwoju”

„Europa na nowej ścieżce zielonego rozwoju”

„Wspólne bezpieczeństwo: Rola Unii Europejskiej w ochronie obywateli”

„Siła Silver Tsunami”

Dla uczestników przygotowano także liczne panele tematyczne, takie jak „Ewolucja zawodowa: nowe trendy na horyzoncie”, ”, „Cyfrowe możliwości: Wykorzystanie potencjału usług zdalnych” czy „My, Młodzi Europejczycy”. Centrum Nauki Kopernik zorganizuje interaktywne debaty z udziałem publiczności, które dotyczyć będą przyszłości miast oraz mody w kontekście ochrony środowiska.

Patronaty i partnerzy Forum

14. Forum Rozwoju Mazowsza odbywa się pod honorowymi patronatami Wojewody Mazowieckiego, Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Komisji Europejskiej. Partnerami Strategicznymi wydarzenia są Centrum Nauki Kopernik oraz Koleje Mazowieckie – „KM” Sp. z o.o., które zagwarantują dodatkowe atrakcje dla uczestników.

Zachęcamy do udziału!

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, co umożliwia szerokiemu gronu uczestników skorzystanie z tej wyjątkowej okazji do współtworzenia przyszłości Mazowsza.

Serdecznie zapraszamy do udziału w 14. Forum Rozwoju Mazowsza!