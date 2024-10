Łomiankowski Groove 2024 15.10.2024 16:15 "Festiwal Łomiankowski Groove 2024" to unikalne, dwudniowe wydarzenie, które z pewnością przyciągnie uwagę zarówno lokalnych, jak i ogólnopolskich entuzjastów kultury. Festiwal harmonijnie łączy w sobie muzyczne pasje, rywalizację i edukację, oferując bogaty wachlarz atrakcji dla uczestników w każdym wieku.

Serce festiwalu stanowi "Drum Master Challenge 2024" – prestiżowy, ogólnopolski konkurs perkusyjny, skierowany do utalentowanych perkusistów wywodzących się z ruchu amatorskiego. W konkursie wezmą udział muzycy z różnych zakątków Polski, którzy zmierzą się w trzech kategoriach wiekowych, prezentując swoje umiejętności i kreatywność. Kulminacją rywalizacji będzie wielki finał, który odbędzie się w nowoczesnej sali widowiskowej Centrum Kultury. To tutaj najlepsi z najlepszych zaprezentują swoje talenty przed jury złożonym z uznanych muzyków oraz setkami widzów, którzy będą świadkami niezwykłego pokazu perkusyjnej wirtuozerii.

Zmaganiom towarzyszyć będzie doborowy skład jury, składający się z uznanych perkusistów polskiej sceny muzycznej:

Bartłomiej Czerniachowski - znany w środowisku muzycznym jako "Szopix" , zyskał swój pseudonim dzięki charakterystycznej fryzurze. Jego kariera rozpoczęła się od bluesa i rocka, jednak stopniowo ewoluował w stronę popu, współpracując z takimi artystami jak Agnieszka Chylińska, Gromee, Mezo, Grzegorz Hyży czy Matthew Clark . Oprócz gry na perkusji, Bartłomiej odkrył w sobie pasję do fotografii i nagrywania filmów – wszystko zaczęło się, gdy grał z Grzegorzem Hyżym. Pod wpływem inspiracji od światowej klasy perkusistów, takich jak Aaron Spears, Eric Moore i Tony Royster , którzy zaproponowali mu realizację nagrań, Szopix jeszcze bardziej zaangażował się w fotografię i filmowanie. Bartłomiej "Szopix" Czerniachowski to perkusista, który nie tylko podbija sceny muzyczne, ale również rozwija swoją kreatywność za pomocą obiektywu, łącząc w swojej pracy dwie największe pasje – muzykę i sztukę wizualną. Bartek od samego początku jest związany z prestiżowym konkursem perkusyjnym "Drum Master Challenge" , gdzie zyskał miano prawdziwego przyjaciela Centrum Kultury w Łomiankach. Jego charyzma i pasja, szczególnie widoczna podczas zmagań finałowych, inspirują i zarażają każdego uczestnika. Bartek nie tylko wspiera młodych perkusistów swoją obecnością, ale także swoim doświadczeniem i energią, tworząc niezapomnianą atmosferę rywalizacji i współpracy.

Drugim kluczowym elementem festiwalu jest "Drums Open Day 2024" – jedna z nielicznych tego typu wystaw na Mazowszu, poświęcona m.in. instrumentom perkusyjnym oraz sprzętowi do homerecordingu. Wystawa ta stanowi doskonałą okazję do zapoznania się z najnowszymi technologiami i produktami wspierającymi rozwój perkusistów, zarówno na scenie, jak i w studiu. To prawdziwa gratka dla miłośników muzyki, którzy chcą być na bieżąco z najnowszymi trendami. Na wszystkich uczestników czekają bezpłatne warsztaty perkusyjne, które poprowadzą doświadczeni muzycy i instruktorzy. To niepowtarzalna okazja, aby pod okiem ekspertów rozwijać swoje umiejętności, nauczyć się nowych technik i poszerzyć swoją wiedzę o instrumentach. Warsztaty są otwarte dla wszystkich – zarówno początkujących, jak i bardziej zaawansowanych muzyków.

Zwieńczeniem festiwalu będzie wyjątkowy, który stanie się muzycznym ukoronowaniem całego wydarzenia. Wystąpią na nim utalentowani artyści, a ich występy dostarczą publiczności niezapomnianych emocji i wrażeń, podkreślając, jak ważną rolę muzyka odgrywa w budowaniu więzi między ludźmi.

Zadanie "Festiwal Łomiankowski Groove 2024” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Naszymi Partnerami są już Powiat Warszawski Zachodni, Urząd Miejski w Łomiankach oraz Silesia Drum – Śląskie Centrum Perkusyjne. Patronat medialny sprawują Magazyn Perkusista oraz Radio dla Ciebie.

Więcej informacji o festiwalu znajdziecie na stronie Centrum Kultury w Łomiankach pod adresem: www.kultura.lomianki.pl.