Koncert „Jesteśmy Razem” z cyklu „Mazovia stage”! 09.12.2024 16:42 Zapraszamy 11 grudnia o godz. 19.00 na wyjątkowy koncert „Jesteśmy Razem” z cyklu „Mazovia stage”, który odbędzie się w Muzycznym Studiu im. Agnieszki Osieckiej przy ul. Myśliwieckiej 3/5/7 w Warszawie. Transmisja tylko na antenie Polskiego Radia RDC!

Na scenie wystąpią: kwartet Krzysztofa Ścierańskiego oraz Kamil Czeszel z Konradem Kuznakowskim.

Wydarzenie poprowadzi Marek Kalbarczyk, prezes Fundacji Szansa - Jesteśmy Razem.

Krzysztof Ścierański to wybitny basista i kompozytor. Tworzy improwizowaną muzykę instrumentalną. Na przestrzeni minionych 50 lat twórczej i nie tylko jazz-rockowej działalności, dał się poznać jako członek słynnych polskich zespołów: Anawa, Laboratorium, Air Condition, String Connection, a potem lider zakładanych od lat 80. super grup: Ścierański Surzyn Trio, Ścierański Trio, Music Painters, The Colors, New Quartet, Ścierański Quartet.

Kamil Czeszel - w 2020 r. wygrał opolskie „Debiuty”. Wśród pozostałych sukcesów znajdują się: I miejsce w Ogólnopolskim Festiwalu w Jarocinie, Grand Prix Festiwalu Osób Niepełnosprawnych w Ciechocinku, Grand Prix festiwal piosenki w Bytomiu Odrzańskim, Grand Prix festiwalu piosenki w Turku, występ w Pałacu Prezydenckim, Grand Prix festiwalu piosenki Sępolnie Krajeńskim i III miejsce w Ogólnopolskim Festiwalu Poezji Śpiewanej i Piosenki Aktorskiej „Forma” w Barcinie. Zdobył też wyróżnienia w „Szansie na sukces”, w Międzynarodowym Festiwalu Anny German i III miejsce w programie TVN „Mam Talent”.

Koncert finansowany jest ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Strategii rozwoju kultury w województwie mazowieckim na lata 2023–2027".