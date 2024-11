GONG na koncercie w Warszawie 07.11.2024 15:02 Gong to jeden z pionierów gatunku space rock. Grupa założona w 1969 roku przez multiinstrumentalistę Daevida Allena, w swojej twórczości łączyła elementy rocka progresywnego, jazzu, muzyki etnicznej i eksperymentalnej. Charakteryzujący się nietypowym podejściem do muzyki, zespół Gong zdobył popularność dzięki swoim kreatywnym kompozycjom, surrealistycznym tekstom i energetycznym koncertom. Ich albumy, takie jak "Camembert Electrique" czy "Radio Gnome Trilogy", są uznawane za klasyki rocka progresywnego. Mimo licznych zmian składu i przerw w działalności, Gong pozostaje ważnym elementem historii muzyki eksperymentalnej. W listopadzie 2024 roku zespół zagra cztery koncerty w Polsce w ramach promocji ich najnowszej płyty zatytułowanej „Unending Ascending”.

Jednym z przystanków na polskiej trasie jest warszawski klub Hybrydy! Dla fanów takich zespołów jak Pink Floyd, King Crimson, Soft Machine czy Yes, występ Gong na żywo będzie fascynujący!

GONG

Universal Ascension 24 Tour

21.11.2024 Warszawa, Hybrydy

Otwarcie bram: godz. 19.00 Początek koncertów: godz. 20.00

Ceny biletów:

179 zł przedsprzedaż

199 zł w dniu koncertu

Bilety w sprzedaży na stronach: Ticketmaster.pl, Eventim.pl, eBilet.pl, Rockserwis.pl, kupbilecik.pl

Wszechświat Gong powstał w 1969 roku, kiedy Daevid Allen został zainspirowany przez głębokie wizje psychodeliczne. Jako założyciel zespołu Soft Machine, Allen włączył swoje duchowe i metafizyczne zainteresowania do ewoluującego kolektywu. Gong, bardziej mitologia niż zespół w konwencjonalnym sensie, ustanowił się jako jedna z najbardziej unikatowych, innowacyjnych i eksperymentalnych grup rockowych lat siedemdziesiątych. Muzycy eksplorowali połączenie rocka, jazzu i psychodelii z elementami mistycyzmu i surrealizmu. Obecne wcielenie zespołu, które Daevid utworzył przed swoim ostatnim albumem „I See You”, honoruje jego intencję, aby Gong nie umarł razem z nim, zachęcając zespół, aby "niósł to dalej w nowe nieznane wyżyny i głębiny, daleko poza wszystko, co mogłem sobie wyobrazić".

Kolektyw Kavusa Torabiego, Dave'a Sturta, Fabio Golfettiego, Iana Easta i Cheba Nettlesa jest najbardziej stabilnym składem w historii Gongu, pisząc, nagrywając i koncertując razem od śmierci Allena w 2015 roku. Ich muzyka czerpie z kredo oryginalnego Gongu i wciąż eksploruje nowe krainy, nie zważając na nostalgiczne uczucia. Gong w 2024 roku kontynuuje etykę, postawę i styl życia, które zawsze były wplecione w strukturę zespołu. „Unending Ascending” to tytuł najnowszego albumu zespołu Gong, który swoją premierę miał w 2023 roku.

Koncerty zespołu Gong to rytuał, w którym biorą udział zarówno zespół, jak i publiczność. Przez intensywne i ekstatyczne dwie godziny Gong hipnotyzuje pulsującymi riffami, unoszącymi harmoniami wokalnymi i kanciastymi, punktowymi aranżacjami. Przechodząc przez przytłaczające szczyty dźwiękowej intensywności do błogich, onirycznych fragmentów, całość jest oświetlana niezapomnianym, kalejdoskopowym show świetlnym autorstwa Fruit Salad Lights. Gong czerpie z najnowszego repertuaru, sięgając również po klasykę, a każda noc to niezapomniana transformacja.

Gong - aktualny skład:

Kavus Torabi - gitara

Dave Sturt - gitara basowa

Fabio Golfetti - gitara

Ian East - instrumenty dęte

Cheb Nettles - perkusja

Wybrana dyskografia:

I See You (2014)

Rejoice I’m Dead! (2016)

The Universe Also Collapses (2019)

Pulsing Signals (Live) (2022)

Unending Ascending (2023)

Live videos:

„My Sawtooth Wake“ – z koncertowego albumu „Pulsing Signals”: https://www.youtube.com/watch?v=9aIIvnpf0UQ

Music Video:

GONG „My Guitar Is A Spaceship“: https://www.youtube.com/watch?v=RrJRaWzXvW8

GONG "Tiny Galaxies": https://www.youtube.com/watch?v=jqoFLJlxpWw

Gong w sieci:

https://www.gongband.com

https://gongband.bandcamp.com

https://www.facebook.com/officialgong

https://twitter.com/gong_band

https://open.spotify.com/artist/47yvARr7dCOKqvjDVwfbf3

https://music.apple.com/us/artist/gong/6663678

https://kscopemusic.com/artists/gong

https://linktr.ee/gongband