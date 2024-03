Dni Kariery® w SGH 07.03.2024 13:57 Szukasz sposobu na rozpędzenie swojej kariery już podczas studiów, ale nie wiesz od czego zacząć? A może chcesz nauczyć się pisać dobre CV i zdobyć tajemną wiedzę, na co tak naprawdę zwracają uwagę pracodawcy? Jeśli tak - Dni Kariery® w SGH to idealne rozwiązanie dla Ciebie!

Dni Kariery® to działające od ponad 30 lat targi pracy, praktyk i staży dla studentów, którzy poszukują zatrudnienia w najbardziej renomowanych firmach szerokiego przekroju branż. Już 9 kwietnia 2024 roku w godzinach 10:00-16:00 w Gmachu Głównym Szkoły Głównej Handlowej na Auli Spadochronowej zlokalizowanej przy al. Niepodległości 162 uczestnicy będą mieli okazję poznać przedstawicieli najbardziej prestiżowych przedsiębiorstw na rynku!

Dlaczego warto wybrać się na Dni Kariery®?

Podczas wydarzenia organizujemy Symulowane Rozmowy Rekrutacyjne, dzięki którym studenci będą mieli okazję przetestować swoje umiejętności w praktyce oraz otrzymać fachową opinię profesjonalistów. Od tej pory napisanie najlepszego CV, odpowiednia prezentacja swoich umiejętności i osobowości, czy szansa na uzyskanie cennych wskazówek od rekruterów nie będą już tajemną wiedzą dla wybranych. Teoria to jedno, lecz nie da się ukryć, że to praktyka czyni mistrza!

Nie zabraknie ulubionej wśród studentów części Dni Karier® - Speed Recruitment [link do zapisów]. To szansa na znalezienie natychmiastowego zatrudnienia na stanowisko w wymarzonej firmie, już podczas trwania wydarzenia!

Udział w wydarzeniu otwiera drzwi na produktywny networking. Dostęp do tak wielu przedsiębiorstw w tak krótkim czasie pozwoli efektywnie rozwinąć sieć kontaktów zawodowych z przedstawicielami najpopularniejszych marek i korporacji w przyjaznej atmosferze.

Dni Kariery® w SGH oferują nie tylko szansę na zapoznanie się z aktualnymi ofertami pracy. To przede wszystkim okazja dla studentów do wejścia w świat rozwoju kariery z przewagą zdobytych kontaktów oraz zebrania doświadczeń i praktycznych umiejętności, które pomogą zdobyć wymarzone stanowisko.

Zachęcamy do śledzenia wydarzenia na Facebooku [link] oraz oficjalnych profili w Social Mediach (Facebook Dni Kariery®, Instagram), aby być na bieżąco ze wszystkimi nowościami, które zespół Dni Karier dla Was przygotowuje!

Gotowi na nowy rozdział?

Link do zapisów na Speed recruitment: https://forms.gle/eYmffSdq3AiPnLL99

Link do wydarzenia na Facebooku: https://fb.me/e/7e95V4v85

Link do profilu na Facebooku: https://www.facebook.com/DniKariery

Link do profilu na Instagramie: https://www.instagram.com/dni_kariery/