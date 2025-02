"Biegam z czystą przyjemnością" po raz kolejny w Warszawie 26.02.2025 09:47 5. edycja biegu, 5 lokalizacji, 2 dystanse i 2 główne cele. Pierwszy niezmienny – czysty sport, drugi – cel charytatywny. W tym roku wsparcie zostanie przeznaczone na rodzinne obozy sportowe dla dzieci z niepełnosprawnościami, które w ramach Futbolowej Bandy organizuje Stowarzyszenie Amp Futbol.

30 marca 2025 roku, w pięciu miejscowościach w Polsce, także w Warszawie, uczestnicy akcji zintegrują się we wspólnej aktywności fizycznej na rzecz czystego sportu i pomagania. Obozy Futbolowej Bandy organizowane przez Stowarzyszenie Amp Futbol mają na celu wsparcie oraz integrację rodzin i zawodników. Organizowane są treningi piłkarskie, zajęcia psychologiczne i fizjoterapeutyczne. – To chwila oddechu od codzienności i taki podmuch w skrzydła dzieci, ale przede wszystkim ich rodziców. Chcemy, żeby wiedzieli, że nie są sami, że mają innych ludzi blisko, że mogą na nas liczyć. Każdego roku obserwujemy jaką wartość zostawiamy w tych rodzinach. Bo sport to nie tylko aktywność fizyczna, ale coś dużo ważniejszego – podkreśla Mateusz Widłak, prezes Amp Futbol Polska.

W 10 obozach Bandy wzięło udział ponad 500 dzieci i rodziców, a koszt całościowy jednego obozu to nawet 140 tys. zł. – Do tej pory środki pozyskiwane były z różnego rodzaju zbiórek publicznych, dlatego akcja „Biegam z czystą przyjemnością” spada nam jak gwiazdka z nieba. To ogromne wsparcie – dodaje Widłak.

„Biegam z czystą przyjemnością” – o akcji

„Biegam z czystą przyjemnością” to nie tylko pomoc, to także wypełnianie luki edukacyjnej na temat szkodliwości substancji dopingujących w sportach amatorskich. A jest o czym mówić i przed czym przestrzegać. Polska Agencja Antydopingowa intensywnie współpracuje ze służbami, które regularnie rozbijają zorganizowane grupy przestępcze trudniące się nielegalną produkcją suplementów, podrabianych leków czy wprost środków dopingujących. Najczęściej produkowane w fatalnych warunkach sanitarnych bezpośrednio zagrażają zdrowiu. Wśród takich produktów także popularne przedtreningówki – Kiedy takie preparaty kupujemy z niesprawdzonych źródeł musimy liczyć się z zagrożeniem. Nigdy nie będziemy mieć pewności co jest w danym produkcie. Często bowiem zdarza się, że na etykiecie są informacje, które mijają się z prawdą dotyczącą zawartości opakowania. A kiedy świadomie sięgamy po doping to po prostu oszukujemy siebie i innych uczestników rywalizacji – podkreśla Michał Rynkowski, dyrektor POLADA.

Bieg na trasach w Chorzowie, Warszawie (Las Młociński), Wrocławiu, Toruniu i Kielcach odbędzie się 30 marca 2025 roku, start o godz.10:00. Do wyboru są dwa dystanse: 5 km i 10 km. Wszystkie zebrane środki trafią na wskazany cel charytatywny. Zapisy zostały zakończone. Wciąż jednak wpłacać można dobrowolne darowizny na cel charytatywny: odbywają się pod tym linkiem: https://zapisy.sts-timing.pl/1045//darowizna.php

Organizatorem i pomysłodawcą akcji jest Polska Agencja Antydopingowa. Współorganizatorem Fundacja Wychowanie przez Sport. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Rafał Trzaskowski.

Patronat nad wydarzeniem objęło Polskie Radio RDC.

Więcej informacji o wydarzeniu na stronie: biegamzczystaprzyjemnoscia.pl