6. edycja cyklu #PolacyRobiąTeatr #PolkiRobiąTeatr! 18.09.2024 12:18 Teatr Druga Strefa zaprasza na kolejne spektakle z 6. edycji cyklu #PolacyRobiąTeatr #PolkiRobiąTeatr, prezentującego spektakle polskich artystów mieszkających na stałe poza granicami kraju. We wrześniu będzie można zobaczyć dwa wyjątkowe przedstawienia: "DIT BEN IK. OTO JA" w wykonaniu Pranay’s Theatre z Amsterdamu oraz "TRZY SIOSTRY – POZA CZASEM" w wykonaniu The Mirror of Stage z Edynburga.

TRZY SIOSTRY (autor: Katia Opuntia)

"DIT BEN IK. OTO JA" - 21 września 2024 o 19:00

Pranay cierpliwie czeka, ciągle wierzy w "dreams come true". Ale czas ucieka – w zeszłym roku skończył 40 lat. Może jest już za późno? Może wszystko zostało już przesądzone?

Tragikomedia Pranaya to mieszanka teatru lalkowego, rytualnego, imrpowizowanego, stand-up’u i storytellingu.



"TRZY SIOSTRY – POZA CZASEM" - 28 września 2024 o 19:00

Siostry toczą między sobą spory, różnice charakterów powodują konflikty, jednak wspierają się wzajemnie w ciężkiej drodze oczyszczenia, przepracowania traum i konfrontacji z duchami przeszłości.



W ramach cyklu do końca roku zostaną pokazane jeszcze trzy spektakle:

7 grudnia

KAMIENIE W KIESZENIACH | Divadlo Kontra | Spiska Nowa Wieś

13 grudnia

SPOWIEDŹ W DREWNIE | Polski Teatr w Wilnie | Wilno

14 grudnia

ROBCZIK | Polski Teatr w Wilnie | Wilno



Cykl #PolacyRobiąTeatr #PolkiRobiąTeatr to okazja do zobaczenia twórczości polskich artystów mieszkających poza granicami kraju. Teatr Druga Strefa jest jedynym teatrem w Polsce, który cyklicznie prezentuje spektakle polskich artystów mieszkających za granicą. Pierwsza edycja cyklu #PolacyRobiąTeatr #PolkiRobiąTeatr odbyła się w 2018 roku.



Czas trwania 75 min | Kategoria wiekowa 15+



TRZY SIOSTRY – POZA CZASEM | The Mirror of Stage | Edynburg

28 września 2024 19:00

W wyniku kolejnych lockdownów i pracy zdalnej wszyscy tkwimy zamknięci w domach z rodziną, z którą czasem kiepsko się dogadujemy. Podobnie jak trzy siostry, bijemy się z myślami, rozpamiętujemy dawne lub wymyślamy przyszłe rozmowy z “nieobecnymi” ludźmi. Czy te rozmowy odbywają się w czasie rzeczywistym czy raczej są tylko wspomnieniami tego, co minęło, swoistymi seansami spirytystycznymi z duchami przeszłości, a może projekcjami rozmów, które chciałoby się odbyć? Zamknięcie trzech sióstr i ciągłe konfrontowanie się z duchami nieobecnych mężczyzn doprowadza do czegoś nieoczekiwanego. Siostry toczą między sobą spory, różnice charakterów powodują konflikty, jednak wspierają się wzajemnie w ciężkiej drodze oczyszczenia, przepracowania traum i konfrontacji z duchami przeszłości. Czy jednak oczyszczenie i zerwanie z przeszłością faktycznie nastąpi?

W zakresie kostiumów i scenografii w spektaklu zastosowano stylizację steampunkową. Subkultura ta rozgrywa się, jak wiadomo, w alternatywnej rzeczywistości epoki wiktoriańskiej i ta właśnie alternatywność wiąże się z główną ideą adaptacji Czechowowskich Trzech Sióstr. Co więcej, inspirowana XIX w. moda steampunkowa bardzo dobrze nawiązuje do klasycznych aspektów postaci z oryginalnego tekstu, ale jednocześnie pozwala na ich unowocześnienie w inscenizacji Trzy Siostry – Poza Czasem. Mówi się, że akcja Steampunk rozgrywa się w przeszłości, która nigdy się nie wydarzyła, i przyszłości, której nigdy nie będzie. To stwierdzenie rezonuje ze światem wykreowanym w spektaklu.

The Mirror of Stage/Lustro Sceny to dwujęzyczny (angielsko-polski) zespół teatralny z siedzibą w malowniczej stolicy Szkocji – Edynburgu. Misją zespołu jest promocja wielokulturowego, różnorodnego teatru, nastawionego na nowatorskie adaptacje klasyki. Poprzez teatr budują i wzmacniają dialog kulturowy pomiędzy społecznościami polską i brytyjską. Ponadto promują polskie dziedzictwo kulturowe wśród społeczności brytyjskiej oraz tworzą przestrzeń na kultywowanie polskiej kultury i języka wśród polskich emigrantów, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży i dzieci.

Adaptacja: Pat Zajac, Ewa Żabińska, Beata Furgalska

Reżyseria: Łukasz Fijał

Konsultacja artystyczna i dramaturgiczna: Kate Diuk

Obsada: Pat Zajac, Joanna Mogilnitskiy, Marta Mazur

Głosy z offu: Marcel Borowiec, Aleksander Fiałek, Jarosław Szwec, Łukasz Fijał, Jarosław Ciepichał, Albert Opolski

Muzyka: Marcel Borowiec

Kositumy: Mr B. Atelier / Pat Zajac

Czas trwania 60 minut | Kategoria wiekowa 15+

Premiera: 18 lutego 2022, Sikorski Polish Club, Glasgow, Scotland

Czas trwania 60 minut | Kategoria wiekowa 15+

Premiera: 18 lutego 2022, Sikorski Polish Club, Glasgow, Scotland



