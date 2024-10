23. Międzynarodowy Podlasie Jazz Festiwal 04.10.2024 11:51 Zapraszamy Państwa na kolejną edycję festiwalu ze znakomitą obsadą międzynarodową, a także wybitnymi polskimi wykonawcami.

1 plakat-23-pjf-20241.jpg (autor: Asus)

Wystąpią m.in. wyjątkowa wokalistka Anna Maria Jopek, jako gość specjalny kwintetu wybitnego trębacza Piotra Wojtasika, z czołowymi muzykami polskiego jazzu.

Będzie powiew młodości, a wraz z nim fantastyczna basistka Kinga Głyk, gość specjalny kwintetu swojego ojca Irka Głyka - znakomitego wibrafonisty i perkusisty, w którym zagra m.in. kubański wirtuoz klarnetu i saksofonu Joaquin Sosa.

Międzynarodowy kolektyw zaprezentuje saksofonista Grzech Piotrowski Quintet, wspaniały kreator przestrzeni, z którym wystąpią m.in. izraelski gitarzysta Shachar Elnatan oraz perkusista z Węgier - Peter Somos.

Koncertem rozpoczynającym festiwal, złożymy hołd nieodżałowanemu Janowi Ptaszynowi Wróblewskiemu, od lat związanemu z Białą Podlaską, który jeszcze w ubiegłym roku wystąpił na naszym festiwalu. W koncercie wezmą udział Gospodarze, czyli bialskie Jazz Trio, współpracujące od lat z Mistrzem, do którego dołączy ceniony saksofonista - Adam Wendt.

Szanowni Państwo!

Podczas festiwalu odbędzie się aukcja charytatywna m.in. płyt, zdjęć, plakatów z autografami gwiazd festiwalu, koszulek festiwalowych, którą poprowadzi dziennikarz radiowej Jedynki - Marcin Kusy. Dochód z licytacji będzie przeznaczony Powodzianom.

Zachęcamy gorąco do wzięcia udziału!



23. Międzynarodowy Podlasie Jazz Festiwal 12-13.10.2024 godz.18:00 Biała Podlaska AWF-aula ROBiR ul. Akademicka 2

Wystapią:

12.10.2024 godz. 18:00 /sobota/ aula ROBiR

Jazz Trio & Adam Wendt /Adam Wendt-saksofon tenorowy, Jarosław Michaluk-kontrabas, Bogusław Kutnik-fortepian, Radosław Żyła-perkusja/ - koncert pamięci Jana Ptaszyna Wróblewskiego

/Adam Wendt-saksofon tenorowy, Jarosław Michaluk-kontrabas, Bogusław Kutnik-fortepian, Radosław Żyła-perkusja/ - koncert pamięci Jana Ptaszyna Wróblewskiego Irek Głyk Quintet feat. Kinga Głyk (PL, Cuba) /Irek Głyk-wibrafon, Kinga Głyk-gitarabasowa, Joaquin Sosa-klarnet+saksofon, Jakub Mizeracki-gitara, Szymon Madej-perkusja/

13.10.2024 godz. 18:00 /niedziela/ aula ROBiR

Grzech Piotrowski Quintet (PL, Israel, Hungary) /Grzech Piotrowski-saksofony, Tamara Behler-wiolonczela+śpiew, Shachar Elnatan-gitara (Israel), Piotr Matusik-fortepian, Peter Somos-perkusja+bas (Hungary)/

/Grzech Piotrowski-saksofony, Tamara Behler-wiolonczela+śpiew, Shachar Elnatan-gitara (Israel), Piotr Matusik-fortepian, Peter Somos-perkusja+bas (Hungary)/ Piotr Wojtasik Quintet feat. Anna Maria Jopek /Anna Maria Jopek–śpiew, Piotr Wojtasik–trąbka, Marcin Kaletka–saksofon, Michał Tokaj–fortepian, Michał Barański–kontrabas, Łukasz Żyta-perkusja/

Bilety m.in. do nabycia w przedsprzedaży internetowej na www.niezla-sztuka.pl

Honorowy Patronat: Prezydent Miasta Biała Podlaska- Michał Litwiniuk

Organizator: Bialskopodlaskie Stowarzyszenie Jazzowe

Dyrektor Festiwalu: Jarosław Michaluk

Prowadzenie Festiwalu: Marcin Kusy-dziennikarz radiowej Jedynki

Sponsorzy Główni: Dr Gerard, Toyota Bank Polska S.A., Auto Podlasie Toyota-Biała Podlaska

Partnerzy: Hotele Arche-Hotel Zamek Janów Podlaski

Festiwal dofinansowano ze środków: Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, Urzędu Miasta Biała Podlaska, Partnerów oraz Sponsorów

Patronat medialny: TVP Kultura, Program I Polskiego Radia, Jazz Forum, Jazz Press, Radio Jazz FM, Radio dla Ciebie, TVP Lublin, Radio Lublin

♦♦♦

Podlasie Jazz Festiwal - to jeden z najciekawszych i najpopularniejszych festiwali Polski wschodniej, który na stałe wrósł w pejzaż kulturalny stolicy Południowego Podlasia, Białej Podlaskiej, stając się jej wizytówką kulturalną. Od wielu lat cieszy się nieprzerwanie dużym zainteresowaniem wśród wielbicieli jazzu. Ma swoją "wyrobioną", wrażliwą publiczność i niepowtarzalną atmosferę.

Występowali na nim znakomici polscy i zagraniczni Artyści m.in. ze Stanów Zjednoczonych, Europy Zachodniej, Ameryki Południowej, Indonezji, a także Białorusi, Ukrainy, Bułgarii. Festiwal stwarza możliwość występów młodym obiecującym muzykom jazzowym, którzy zostali już wcześniej zauważeni i docenieni.

Z zagranicznych Artystów wystąpili tu m.in: Kevin Mahogany, Hiram Bullock, Michael „Patches` Stewart, Dean Brown, Karen Edwards, Marvin Smitty Smith, Linley Marthe, Steve Logan, Felton Crews, Saskia Laroo, Nippy Noya.

A z Polski: Michał Urbaniak, Urszula Dudziak, Adam Makowicz, Jan Ptaszyn Wróblewski, Zbigniew Namysłowski, Ewa Bem, Włodzimierz Nahorny, Wojciech Karolak, Tomasz Szukalski, Krzesimir Dębski, Leszek Możdżer, Aga Zaryan, Anna Maria Jopek, Włodek Pawlik, Henryk Miśkiewicz, Grażyna Łobaszewska, Krystyna Prońko, Grażyna Auguścik, Stanisław Soyka, Piotr Wojtasik, Piotr Baron, Bracia Niedzielowie, Marek Bałata, Jorgos Skolias, Mietek Szcześniak, Krzysztof Herdzin, Lora Szafran, Ewa Uryga, Danuta Błażejczyk, Dorota Miśkiewicz, Krzysztof Ścierański, Marek Napiórkowski, Cezary Konrad, Bernard Maseli, Artur Dutkiewicz, Andrzej Przybielski, Wojciech Konikiewicz, Karol Szymanowski, Sławek Jaskułke, Adam Bałdych, Grzech Piotrowski, Krystyna Stańko, Monika Borzym, Beata Przybytek, Michał Tokaj, bracia Majewscy, Stan Michalak, Trio Andrzeja Jagodzińskiego, String Connection, SBB, Walk Away, Atom String Quartet, The Globetrotters, Funky Groove, Funk De Nite, Piotr Schmidt Electric Band, Marcin Olak Trio, Dawid Lubowicz Quartet.

Festiwal istnieje od 2002 roku, jego pomysłodawcą i twórcą jest muzyk Jarosław Michaluk.