Zbadają rolnikom ziemię za darmo. W regionie ostrołęckim ruszyło Mobilne Centrum Badania i Analizy Gleby Alicja Śmiecińska 06.11.2023 17:59 Pilotażowy program dla rolników, który pomoże zmienić produkcję, tak by stała się bardziej opłacalna, jest już dostępny w regionie ostrołęckim. Chodzi o Mobilne Centrum Badania i Analizy Gleby. — Będzie dwóch laborantów, którzy będą jeździli i wykonywali badania dla rolników — mówi dyrektor Mazowieckiego Biura Geodezji i Urządzeń Rolnych w Ostrołęce.

W regionie ostrołęckim ruszyło Mobilne Centrum Badania i Analizy Gleby (autor: Pixabay)

W regionie ostrołęckim ruszyło Mobilne Centrum Badania i Analizy Gleby. Pilotażowy program dla rolników, pomoże zmienić produkcję, tak by stała się bardziej opłacalna.

Dyrektor Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii UMWM Marcin Pawlak zaznacza, że wystarczy ściągnąć aplikację i zamówić Mobilne Centrum Badania i Analizy Gleby.

— Sam pojazd jest pojazdem uterenowionym. Posiada na pokładzie dwa instrumenty, pierwszy to jest spektrometr, drugi to jest skaner. Te urządzenia służą do analizy zawartości pierwiastków w glebie. Producent rolny może podjąć decyzję, odnoście nawożenia i planowania produkcji rolnej — mówi Pawlak.

Badanie jest bezpłatne. Dyrektor Mazowieckiego Biura Geodezji i Urządzeń Rolnych w Ostrołęce Edward Głażewski tłumaczy, że do rolnika, który zamówi badanie, dotrą laboranci.

— Będzie dwóch laborantów, którzy będą jeździli i wykonywali badania dla rolników. W momencie ostatecznego uruchomienia platformy, rolnicy będą rejestrowali się i zgłaszali zapotrzebowanie, a nasi pracownicy w ustalonym terminie będą jechali do konkretnych rolników i wykonywali badania — wyjaśnia Głażewski.

Docelowo system ma być dostępny dla wszystkich rolników z województwa mazowieckiego.

