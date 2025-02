10 szczeniąt porzuconych w studni, obok przerażona suczka. Interwencja koło Ostrołęki Katarzyna Piórkowska 04.02.2025 15:48 Bez jedzenia i picia, wystraszone i przemarznięte musiały przeżyć kilka dni. W miejscowości Lipniki w gminie Łyse koło Ostrołęki w suchej studni znaleziono szczenięta, a w pobliżu przerażoną suczkę. Uratowali je wolontariusze Fundacji dla Szczeniąt Judyta.

10 szczeniąt porzuconych w studni, obok przerażona suczka. Interwencja w gminie Łyse (autor: Fundacja dla Szczeniąt Judyta)

Interwencja wolontariuszy Fundacji dla Szczeniąt Judyta w miejscowości Lipniki w gm. Łyse na Mazowszu. Uratowali 10 szczeniąt porzuconych w suchej studni. Były bez jedzenia i wody, przemarznięte i wystraszone. Nie wiadomo, kto zostawił pieski na pewną śmierć.

- 10 szczeniąt było uwięzionych w takiej studzience, a dookoła nich przerażona biegała ich mama. Ta sytuacja musiała trwać, dlatego że maluchy były w fatalnej kondycji. Trzy na granicy życia i śmierci, reszta wygłodzona, wyziębiona - mówi szefowa fundacji Sylwia Połczyńska.



W pobliżu znaleziono ich przerażoną matkę.

Bez kary dla oprawcy?

Jak mówi Sylwia Połczyńska, wszystko wskazuje na to, że ich oprawca uniknie odpowiedzialności.

- W polskich warunkach, żeby złożyć zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa, a tak to się odbywa w przypadku skrzywdzenia zwierząt, trzeba wiedzieć, kto to zrobił. Niestety okazuje się, że nikt z okolicznych mieszkańców nie za bardzo wie lub nie chce powiedzieć, czy ktoś widział - tłumaczy.



Wszystkie szczenięta i ich mamę fundacja przygotowuje do adopcji, gdy odzyskają zdrowie i siły. Trójka z rodzeństwa już poszukuje domów tymczasowych, gdzie będą mogły bawić się, biegać i na nowo zaufać ludziom.

