Ruszyła budowa mostu przez Narew. Nowa przeprawa będzie miała 4 km długości Iwona Rodziewicz-Ornoch 08.08.2023 13:22 Powiat ostrołęcki zyska nowy most. Przeprawa połączy Teodorowo w gminie Rzekuń z Łęgiem Przedmiejskim w gminie Lelis. Konstrukcja przeprawy będzie stalowo-żelbetowa o szerokości prawie 14 metrów. Most zostanie umieszczona na prawie 130 palach.

1 RDC

Oprócz jezdni zaplanowano także ciąg pieszo-rowerowy.

- Most odkorkuje Ostrołękę, zapewni rozwój gospodarczy i przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa — mówi starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł.

- Sprawy obronne też są bardzo ważne, bo także dla wojska bez ograniczeń tonażowych w pobliżu Ostrołęki jest bardzo potrzebny - mówi starosta ostrołęcki.

Rozpoczęcie budowy nie obyło się bez niespodzianek. - Wczoraj na plac budowy trzeba było wzywać saperów - dodaje starosta.

- Bomby z czasów II wojny światowej, one są usuwane, saperzy sobie poradzili. Zakładamy, że 20 procent kontraktu zostanie wykonany jeszcze w tym roku, także czas jest krótki - 2,5 roku na wykonanie całości prac i na mości na drodze dojazdowej - mówi Stanisław Kubeł.

Na most w Teodorowie powiat ostrołęcki otrzymał dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg — to prawie 100 mln zł. Most w Teodorowe będzie trzecim mostem na Narwi w powiecie ostrołęckim.

Czytaj też: Dywizjon przeciwlotniczy będzie stacjonował w Ostrołęce. „W dwie dekady przybędzie 10 tys. mieszkańców”

Źródło: RDC Autor: Iwona Rodziewicz-Ornoch/pp