Jak stworzyć palmę kurpiowską?„Każda z nich stanowi arcydzieło”

Każda z nich stanowi arcydzieło, w którym widać ogromny kunszt, poczucie estetyki, zamiłowanie do piękna — mówi o palmach wielkanocnych dyrektor Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce Maria Samsel. Aż do 11 kwietnia można wziąć udział w warsztatach, podczas których uczestnicy nauczą się robić kurpiowskie rękodzieła od podstaw. Najpiękniejsze palmy co roku można podziwiać w Niedzielę Palmową w Łysych. Konkurs odbędzie się w tym roku po raz 55.