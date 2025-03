Szansa na koniec korków w Wołominie? Jest umowa na projekt nowego tunelu kolejowego Adam Abramiuk 16.03.2025 16:37 Krok w stronę odciążenia ruchu samochodowego w Wołominie. Starostwo powiatowe podpisało umowę na projekt budowy nowej drogi wraz z tunelem pod torami linii kolejowej.

1 Ulica Kobyłkowska w Wołominie. Tam ma powstać nowy tunel (autor: RDC)

Nowa droga i tunel miałyby pomóc rozluźnić ruch w Wołominie i częściowo w Kobyłce. Obecnie na terenie miasta funkcjonują dwa tunele w ciągach al. Niepodległości i ul. Sasina, jednak w godzinach szczytu są zablokowane przez korki. Najbliższy trzeci jest oddalony - znajduje się dopiero w centrum Kobyłki.

Przejazd miałby powstać między ul. Kobyłkowską a stadionem Huraganu Wołomin.

- Wołomin boryka się od kilku lat z ogromną, zmożoną komunikacją samochodową, z korkami. Dotykamy tego na co dzień. No i między innymi właśnie dlatego podpisana ta umowa na realizację projektu budowy nowego śladu drogi wraz z nowym tunelem - mówi wicestarosta powiatu wołomińskiego, Katarzyna Pazio.

Na samą budowę powiat będzie starał się o zewnętrzne środki.

- Generalnie koszt w przeszłości jest dosyć duży, bo na dzisiaj szacujemy, że to pewnie około 60 milionów złotych kosztował by ten nowy ślad drogi wraz z tunelem. No i oczywiście będą tutaj potrzebne środki zewnętrzne - dodaje Pazio.

Wykonawca będzie miał ok. 2 lat na stworzenie projektu. Wartość umowy to blisko 575 tys. zł.

Źródło: RDC Autor: Adam Abramiuk/AA