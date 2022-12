Łukasz Kulik zostaje na stanowisku prezydenta Ostrołęki. Został uniewinniony RDC 21.12.2022 14:01 Prezydent Ostrołęki nie straci stanowiska. Łukasz Kulik został dzisiaj prawomocnie uniewinniony od wyroku skazującego za nieprawidłowości przy przetargach. Cieszę się, że odzyskałem swoje dobre imię - mówi Radiu dla Ciebie włodarz miasta.

Łukasz Kulik zostaje na stannowisku prezydenta Ostrołęki. Został uniewinniony (autor: RDC)

- Bardzo się cieszę, że zostałem uniewinniony, oczyszczony ze wszystkich zarzutów. To, co wskazywaliśmy od początku i to, co wskazał sąd drugiej instancji w całym materiale dowodowym, nie było ani jednej okoliczności i ani jednego faktu wskazującego, że to prawo zostało w jakiś sposób naruszone. Czuję ogromną ulgę - komentuje Łukasz Kulik.



Łukasz Kulik został skazany w sądzie I instancji rok temu. Chodziło o nieprawidłowości przy organizowaniu przetargów miejskich. Prezydent miał zapłacić 20 tys. zł grzywny.

Czytaj też: Akt oskarżenia dla prezydenta Ostrołęki. "Zarzuty bezpodstawne"