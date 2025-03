Maria Sadowska w RDC o piosence „Kocham cię”: do jej stworzenia namówiła mnie Kayah Miłosz Kuter 03.03.2025 17:28 Do stworzenia tej piosenki namówiła mnie Kayah — mówiła o genezie utworu „Kocham cię” w Polskim Radiu RDC Maria Sadowska. Wokalistka i kompozytorka wyznała w audycji „Kobiety rakiety”, że piosenkę skomponowała na własny ślub. Jak zaznaczyła, utwór nigdy nie miał trafić do szerszej publiczności.

Maria Sadowska (autor: RDC)

W tym roku przypada piąta rocznica wydania singla „Kocham cię”. O genezie utworu mówiła w Polskim Radiu RDC wokalistka i kompozytorka Maria Sadowska.

Sadowska wyznała, że do stworzenia tej piosenki namówiła ją Kayah.

Maria Sadowska przyznała w audycji „Kobiety rakiety”, że piosenkę skomponowała na własny ślub. Jak zaznaczyła, utwór nigdy nie miał trafić do szerszej publiczności.

— Na tym ślubie była Kayah. Ja mówię, „to jest strasznie osobista piosenka, ja nigdzie tego nie będę pokazywać”. Ona mówi, „czyś ty oszalała, musisz ją pokazać światu, w ogóle nie ma mowy. Ja bym najchętniej ją zaśpiewała z tobą”. No i tak właśnie doszło do duetu. Z Kaśką znamy wiele lat i się namawiałyśmy na ten duet wiele, wiele lat. Bardzo dużo osób do mnie pisze, że to jest ich pierwsza piosenka na ślubie, pierwszy taniec — powiedziała Sadowska.

Maria Sadowska to także reżyserka i autorka wielu teledysków. Swoją pierwszą solową płytę „Leśne bajanie” nagrała mając 14 lat.

